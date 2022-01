Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Le porte delle aule del tribunale si spalancano ancora una volta per il giudice Lola Carmichael e i suoi colleghi, pronti per nuovi e impegnativi casi.

Come i fan sanno da tempo, il legal-drama All Rise sta per tornare con una terza stagione, dopo aver rischiato l’epilogo anticipato della storia a causa della cancellazione da parte della rete televisiva CBS.

Fortunatamente a salvare la situazione, è intervenuto il network OWN, che ne ha ufficialmente ordinato un nuovo capitolo composto da 20 episodi.

Recentemente la protagonista Simone Missick è intervenuta tramite un video pubblicato sull’account Instagram dello show, annunciando ai follower che la premiere debutterà sul piccolo schermo in primavera.

L'attrice ha inoltre stuzzicato le fantasie del pubblico, anticipando che la trama ruoterà intorno “ai nuovi inizi”.

La serie, creata da Greg Spottiswood, segue le vicende lavorative e private di un gruppo di giudici, pubblici ministeri e avvocati di un tribunale di Los Angeles, impegnati a fianco di ufficiali giudiziari e poliziotti per dispensare giustizia per tutti i cittadini.

Fonte: Comic Book