All Rise 3: la Serie TV CBS potrebbe essere Salvata da OWN

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La risoluta giudice Lola Carmichael potrebbe presto tornare a calcare le aule di tribunale: nonostante la decisione della rete CBS di cancellare lo show dopo sole due stagioni, sembra che per All Rise si prospetti all’orizzonte un’eventuale una seconda chanche.

Stando infatti ad alcune voci, OWN, il canale via cavo guidato da Oprah Winfrey, sarebbe in trattative con la Warner Bros Television per produrre un terzo ciclo di episodi del legal drama con protagonista Simone Missick (vista nei panni di Misty Knight in Luke Cage).

I rumours avrebbero inoltre suggerito che la rete starebbe tentando di raggiungere un accordo con gli stessi interpreti principali, i cui contratti erano scaduti e mai rinnovati, proprio in seguito alla triste decisione.

Lo show, creato da Greg Spottiswood, segue le vicende di un gruppo di giudici, pubblici ministeri e avvocati mentre cercano di portare giustizia in un tribunale di Los Angeles, affrontando inoltre giorno dopo giorno le problematiche legate alle loro vite personali.

Sui motivi della cancellazione da parte del network avrebbe pesato il classico calo degli ascolti, ma anche alcune accuse di cattiva condotta mosse allo stesso Spottiswood, che avrebbero portato al suo licenziamento.

Si attendono a questo punto i prossimi aggiornamenti, sperando che il rinnovo venga infine concretizzato.

Fonte: Comic Book