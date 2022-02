Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Con una nuova serie TV ambientata nel mondo di Alien in arrivo per FX, i fan erano curiosi di sapere dove si sarebbe collocato temporalmente lo show. John Landgraf, un dirigente di FX, ha spiegato che la nuova serie si svolgerà all'incirca alla fine del 21° secolo - che è anche più o meno nel periodo in cui è nata Ellen Ripley.

"Ci sono alcune grandi sorprese in serbo per il pubblico. Alien si svolgerà prima di Ripley. È la prima storia del franchise di Alien che si svolgerà sulla Terra. Quindi, si svolge sul nostro pianeta proprio verso la fine di questo secolo quindi tra 70 anni. Ripley quindi non farà parte dello show", ha affermato Landgraf.

Sebbene questo aggiornamento deluderà sicuramente alcuni spettatori, probabilmente ne entusiasmerà altri poiché significa che il progetto andrà in luoghi finora inesplorati, ma avrà l'arduo compito di far quadrare la storia senza creare incoerenze con gli altri prodotti del franchise.

Con Noah Hawley al timone, il quale ha impacchettato per FX le serie Fargo e Legion, non possiamo sicuramente escludere che la nuova serie si prenda alcune libertà creative ambiziose e inaspettate.

Al riguardo si è espresso sempre Landgraf:

"Noah ha questa incredibile capacità, e penso che si sia già visto con Fargo, di trovare un modo di essere fedele raccontando comunque una storia originale. o in questo caso, In questo caso dovrà cercare di rimanere fedele al lavoro di Ridley Scott e di James Cameron, ma anche di portare qualcosa di nuovo sul tavolo che rappresenti l'estensione e la reinvenzione di un franchise allo stesso tempo".

Non si hanno ancora notizie sull'inizio delle riprese, che molto probabilmente inizieranno non prima del prossimo anno.

Fonte: Comic Book