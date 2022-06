Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Alice in Borderland si sta preparando per la sua nuova stagione, di cui i fan possono dare una prima occhiata grazie alle prime immagini degli episodi inediti condivise durante la Netflix Geeked Week.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Al momento, Alice in Borderland non ha ancora una data di uscita ufficiale per la seconda stagione - che Netflix ha confermato appena due settimane dopo il lancio del primo capitolo, ben accolto dalla critica e dal pubblico.

Secondo la sinossi ufficiale della serie TV, "Il diciottenne Ryohei Arisu è stufo della sua vita. La scuola fa schifo, la sua vita amorosa è un disastro e il suo futuro è ormai imminente. Mentre lotta per esistere in un mondo che non si preoccupa di lui, Ryohei sente che tutto sarebbe migliore se fosse altrove. Quando uno strano spettacolo pirotecnico trasporta lui e i suoi amici in un mondo parallelo, Ryohei pensa che tutti i suoi desideri si siano avverati. Ma questo nuovo mondo non è affatto un paradiso, è un gioco violento, e l'unico modo per sopravvivere è giocare. Il primo gioco inizia col botto, ma Ryohei riesce a salvare i suoi amici. È una vittoria che dura poco però, poiché scoprono che vincere fa guadagnare loro solo un breve periodo di tranquillità di pochi giorni. Se vogliono tornare a casa, dovranno iniziare a giocare molto più duramente".

Fonte: Comic Book