Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Bill Camp (La Regina degli Scacchi) tornerà al fianco di Jeff Daniels, con cui ha lavorato in American Rust, nella miniserie A Man in Full.

Basata sull’omonimo romanzo di Tom Wolfe del 1998, la serie TV ruota attorno a Charlie Croker (Jeff Daniels), un forte magnate immobiliare di Atlanta che deve affrontare un improvviso fallimento. Rude, maleducato e irrefrenabile, Charlie difende il suo impero ad ogni costo e contrasta tutti coloro che tentano di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia. L’altra protagonista è Diane Lane (House of Cards) che interpreta Martha Croker, l'ex moglie di Charlie.

Il resto del è cast composto anche da: William Jackson Harper (The Good Place), Aml Ameen (I May Destroy You), Tom Pelphrey (Ozark), Sarah Jones (For All Mankind), Jon Michael Hill e Chanté Adams (A League of Their Own).

Camp interpreterà Harry Zale, conosciuto negli ambienti degli affari come "The Workout Artiste", ovvero un uomo che trascina i debitori all’inferno. Harry così farà in modo di ostacolare Charlie che cerca di salvare il suo impero.

Creata da David E. Kelley e Regina King, rispettivamente showrunner e regista, A Man in Full è composta da sei episodi che saranno disponibili sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Deadline