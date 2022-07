Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Prime Video ha pubblicato un trailer di A league of Their Own, il prossimo adattamento dell’omonimo film di Penny Marshall del 1992, sulla All-American Girls Professional Baseball League, il campionato di baseball femminile giocato tra il 1943 e il 1954.

Abbi Jacobson e Will Graham, hanno creato la serie, con il primo che sarà anche interprete del personaggio di Carson, mentre Hailey Wierengo, Desta Tedros Reff e Jamie Babbit sono i produttori esecutivi. La serie presenta un cast di personaggi nuovi e di volti già noti, come Chanté Adams, D'Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Nick Offerman, Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Kelly McCormack, Alex Désert, Priscilla Delgado, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field e Dale Dickey.

Secondo la sinossi ufficiale:

"A League of Their Own evoca lo spirito gioioso dell'amato classico di Penny Marshall, allargando al contempo l'obiettivo per raccontare la storia di un'intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball da professioniste, sia dentro che fuori la AAGPBL. Lo spettacolo segue Carson (Abbi Jacobson) e Max (Chanté Adams) e un nuovo ensemble di personaggi acuti ed esilaranti, mentre si ritagliano il loro percorso verso il campo, trovando lungo la strada le loro squadre e se stesse".

"Non si piange nel baseball, né in Prime Video", ha affermato Vernon Sanders, copresidente di Amazon Studios, all'annuncio della serie. "Will e Abbi hanno preso un film classico, re-immaginandolo per una nuova generazione con nuovi personaggi e la loro visione fresca e moderna su una storia senza tempo di grandi sogni, amicizia, amore e, naturalmente, baseball. Siamo entusiasti di collaborare con Sony per portare questa nuova serie emozionante e coinvolgente ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo".

Secondo le dichiarazioni dei co-creatori Graham e Jacobson:

"28 anni fa, Penny Marshall ci ha raccontato una storia di donne che giocano a baseball a livello professionistico che fino ad allora era stata ampiamente trascurata. Siamo cresciuti ossessionati dal film, come tutti gli altri. Tre anni fa, ci siamo rivolti alla Sony con l'idea di raccontare una nuova serie di storie ancora trascurate. Con l'aiuto di un team di collaboratori di enorme talento, di un cast straordinario e del supporto devoto di Amazon a questo progetto, ci sentiamo più che fortunati ed entusiasti di portare in vita questi personaggi. Ci sono voluti grinta, fuoco, autenticità, immaginazione sfrenata e uno scoppiettante senso dell'umorismo perché questi giocatori potessero realizzare i loro sogni. Speriamo di portare al pubblico una storia con tutte queste qualità".

A League of Their Own debutterà su Prime Video il prossimo 12 agosto.

Fonte: Comic Book