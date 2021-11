Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

A più da un anno dall’annuncio, finalmente si avvicina l’atteso debutto su Sky della serie TV A Casa Tutti Bene, un progetto per il piccolo schermo basato sull’omonima pellicola del 2018 diretta da Gabriele Muccino, coinvolto in veste di regista dei primi due episodi e in qualità di supervisore artistico.

In vista della premiere, è stato rilasciato il trailer che mostra un primo sguardo al cast, che comprende fra gli altri Laura Morante, Francesco Acquaroli (Suburra - La Serie), Francesco Scianna (La Mafia Uccide solo D’estate), Silvia D’Amico e Simone Liberati (Petra), e offre un’anticipazione dei problemi che affliggono i protagonisti e dei misteri che si celano nel loro passato.

La trama infatti segue le vicende dei Ristuccia, proprietari da quarant’anni del noto e rinomato ristorante La Villetta, le cui vite verranno presto sconvolte dai Mariani, un altro ramo della famiglia, intenzionati a reclamare i propri diritti sul locale, e che minacciano di portare alla luce un terribile segreto a lungo nascosto.

L’esordio è previsto su Sky e in streaming su NOW il prossimo 20 dicembre.