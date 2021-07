Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Ambientata tra i paesaggi mozzafiato dei boschi canadesi di Vancouver, a brevissimo è pronta a tornare su Netflix Virgin River, un drama romantico dalla trama avvincente.

Reduce del successo delle prime due stagioni, la terza promette tanti colpi di scena per i protagonisti.

Trama e cast

Tratto dall'omonimo romanzo di Robyn Carr, la serie TV segue le vicende di Mel Monroe, un'infermiera specializzata e ostetrica che, da Los Angeles, decide di rispondere ad un annuncio di lavoro nella sperduta cittadina di Virgin River, tra le montagne del Nord della California, per lasciarsi alle spalle un evento doloroso. Non sarà facile però ambientarsi, anche perché la vita di provincia non è così semplice come pensava.

Il cast è composto da diversi personaggi abbastanza noti al grande pubblico e agli appassionati di serie TV:

Alexandra Breckenridge è la protagonista, Mel Monroe. Vista di recente in This Is Us, American Horror Story e The Walking Dead.

è la protagonista, Mel Monroe. Vista di recente in This Is Us, American Horror Story e The Walking Dead. Martin Henderson (Grey's Anatomy) è Jack Sheridan, un ristoratore di Virgin River e ex Marine, che chiaramente non ha ancora superato il disturbo post-traumatico da stress di ritorno dalla guerra.

(Grey's Anatomy) è Jack Sheridan, un ristoratore di Virgin River e ex Marine, che chiaramente non ha ancora superato il disturbo post-traumatico da stress di ritorno dalla guerra. Annette O'Toole (Smallville, The Punisher) è Hope Mc Crea, sindaco e tuttofare della città, è lei che mette l'annuncio di lavoro a cui risponderà Mel.

(Smallville, The Punisher) è Hope Mc Crea, sindaco e tuttofare della città, è lei che mette l'annuncio di lavoro a cui risponderà Mel. Tim Matheson è Doc Mullins, il dottore di Virgin River nello studio medico dove andrà a lavorare la protagonista. Anche lui visto in This is Us, ma ha fatto da regista a tantissime serie TV molto note come Suits e Lucifer.

è Doc Mullins, il dottore di Virgin River nello studio medico dove andrà a lavorare la protagonista. Anche lui visto in This is Us, ma ha fatto da regista a tantissime serie TV molto note come Suits e Lucifer. Colin Lawrence interpreta Preacher, amico e fratello d'armi di Jack, ora è lo chef nel suo bar.

interpreta Preacher, amico e fratello d'armi di Jack, ora è lo chef nel suo bar. Benjamin Hollingsworth è Dan Brady, anche lui giovane veterano, molto problematico.

è Dan Brady, anche lui giovane veterano, molto problematico. Lauren Hammersley (Orphan Black) è Charmaine, che ha una relazione con Jack.

Inoltre poi ci sono tanti altri personaggi che ruotano attorno a Virgin River e complicando la trama con intrecci intriganti.

Trailer e data di uscita della terza stagione

Di seguito, il trailer ufficiale di Virgin River 3, che anticipa una stagione densa di eventi e colpi di scena per tutti i personaggi, non solo per i due protagonisti, che avranno comunque molti problemi da risolvere.

La nuova stagione, come le altre due, sarà composta da 10 episodi, che verranno rilasciati tutti insieme venerdì 9 luglio sul gigante dello streaming Netflix.