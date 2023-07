Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Nei prossimi giorni su Sky e NOW arriverà Una Spia tra Noi, un thriller storico ambientato durante la Guerra Fredda che mette in luce le tensioni politiche, economiche e sociali della fine del XX secolo tra il Regno Unito e l'Unione Sovietica.

Lo spettacolo è basato sull'omonimo libro di saggistica acclamato dalla critica di Ben Macintyre - il cui titolo originale è A Spy Among Friends. Questo segna un ulteriore adattamento del lavoro di Macintyre, dopo Operation Mincemeat di Netflix - film storico di spionaggio della Seconda Guerra Mondiale. Il lavoro di Macintyre esplora spesso lo spionaggio della vita reale e i racconti di guerra del 20° secolo, raccontando tipicamente le "storie non raccontate" del periodo.

La storia vera

La serie TV racconta la complessa storia di Kim Philby, uno dei più noti agenti doppiogiochisti della storia che ha lavorato per il servizio segreto britannico, l'MI-6, e allo stesso tempo per l'Unione Sovietica. L'interazione tra Philby e il suo amico Nicholas Elliott costituisce il cuore della trama, esplorando come l'amicizia tra i due sia stata sconvolta dal tradimento di Philby.

Kim Philby, il cui vero nome è Harold Adrian Russell Philby, è nato nel 1912 ad Ambala, in India. Il suo soprannome "Kim" deriva dal romanzo di Rudyard Kipling, che racconta la storia di un ragazzo che ha servito come spia britannica durante la situazione di stallo politico del 19° secolo tra il Regno Unito e la Russia. Ironia della sorte, Philby avrebbe poi scelto di allearsi con la Russia.

La carriera di Philby come spia iniziò negli anni '30, quando fu reclutato dal servizio segreto sovietico, futuro KGB. Tuttavia, c'è incertezza sulla data esatta del suo reclutamento. Alcune fonti sostengono che fu reclutato nel 1933, durante il suo ultimo anno all'Università di Cambridge. Al contrario, Philby sosteneva di essere stato reclutato nel 1934, durante un viaggio a Vienna, dove lavorò con attivisti locali e sposò la sua prima moglie, la comunista austriaca Litzi Kohlman, da cui ha divorziato quattro anni dopo il loro matrimonio. È una storia credibile ma, secondo il Times, molti funzionari dell'intelligence occidentale credevano che Philby fosse già partito per l'Austria come agente sovietico per svolgere qualche incarico di prova. In questa versione della storia, Philby ha mentito sulla sua assunzione per proteggere i colleghi che potrebbero aver subito lo stesso processo.

Dopo il suo reclutamento, Philby iniziò a lavorare come giornalista, coprendo eventi come la guerra civile spagnola. I suoi articoli di stampa favorevoli al generale Francisco Franco gli sono valsi una Croce Rossa al merito militare, che ha successivamente utilizzato per sviare le accuse di comunismo. Questo ruolo gli permise di infiltrarsi nell'MI-6. Durante la Seconda Guerra Mondiale entrò a far parte della Sezione V del controspionaggio dell'MI-6. Questa posizione gli permise di avere accesso a informazioni di alto livello, che consegnò ai sovietici sfruttando l'inefficienza dell'MI-6 in tempo di guerra.

Il percorso di Philby è una testimonianza del lato più oscuro del mondo dello spionaggio. Nonostante fosse un traditore per i britannici, è morto come un eroe nel Paese che ha scelto di servire. Il suo tradimento ha segnato la storia dell'intelligence britannica e ha ispirato numerosi romanzi e film di genere spionistico. Una Spia tra Noi rivisita questa storia complessa e intrinsecamente ambigua, portando in primo piano l'intreccio tra amicizia e tradimento.

Nicholas Elliott ha lavorato come ufficiale dell'intelligence per l'MI-6 insieme al suo amico e collega professionista Philby, prima che quest'ultimo cambiasse fazione. Le due spie affrontano pericolosi avversari mentre l'Est e l'Ovest si scambiano segreti di stato, tecnologie e informazioni legate direttamente alla sicurezza della popolazione di ciascun impero.

Durante il suo periodo a Washington due dei suoi amici - nonché colleghi spie dell'Unione Sovietica - Guy Burgess e Donald Maclean, furono scoperti. Fu lo stesso Philby a metterli in guardia contro le imminenti indagini, spingendoli a fuggire a Mosca. Questo evento suscitò interrogativi su chi avesse allertato le due spie, una figura che divenne nota come "il terzo uomo".

I sospetti si concentrarono rapidamente su Philby, che tenne una conferenza stampa per negare vigorosamente le accuse. Tuttavia, il suo coinvolgimento fu accennato alla Camera dei Comuni, anche se l'allora ministro degli Esteri Harold Macmillan ha rapidamente chiuso il caso. Nonostante ciò, Philby fu rimosso dall'incarico nel 1955, dopo quasi 30 anni di servizio all'MI-6.

Iniziò quindi una nuova carriera come reporter, ma alcuni sostenevano che fosse stato riammesso nell'MI-6 e che il suo ruolo di giornalista fosse solo una copertura. Si trasferì a Beirut, dove scrisse per l'Observer. Fu qui che, nel 1963, la sua copertura fu definitivamente scoperta. Un collega dell'MI-6 lo affrontò, ma Philby continuò a negare qualsiasi coinvolgimento con i sovietici. In seguito fu lasciato incustodito, e Philby colse l'occasione per contattare Mosca e, poco dopo, fuggì in Unione Sovietica con l'aiuto del KGB.

In URSS Philby fu celebrato come un eroe. Nel 1965 gli fu conferita la Bandiera Rossa d'Onore per i suoi servizi al KGB e godette di privilegi tipicamente riservati ai generali del KGB. Nel 1968 pubblicò un libro di memorie intitolato My Secret War e, nel 1971, si sposò con Rufina Pukhova, una collega agente del KGB.

Philby visse in URSS fino alla sua morte, avvenuta l'11 maggio 1988, all'età di 76 anni. Sebbene il governo sovietico non abbia mai rivelato la causa della sua morte, Philby ha confessato, in un'intervista al Sunday Times di Londra, di essere stato ricoverato in ospedale per un battito cardiaco irregolare. La sua morte contrastava con la sua vita turbolenta, ma il suo racconto continua a rimanere un affascinante pezzo della storia della Guerra Fredda.

Trama

Una Spia tra Noi, ambientata durante la Guerra Fredda, vede Nicholas Elliott lavorare come ufficiale dell'intelligence per l'MI-6 ed essere sconvolto, nel 1963, quando il suo caro amico e collega Kim Philby decide di disertare dopo aver lavorato segretamente come agente doppiogiochista per il KGB.

Lo spettacolo esplora la relazione affiatata tra i due uomini ed evidenzia come le azioni di Philby abbiano avuto un impatto devastante sull'intelligence britannica e americana e le conseguenze per i rapporti in corso tra Russia e Occidente.

Secondo la sinossi ufficiale, "Basato sul libro bestseller del New York Times scritto da Ben Macintyre, la serie TV in sei parti racconta la vera storia di Nicholas Elliott e Kim Philby, due spie britanniche e amici da tutta la vita. Philby è il più famoso disertore britannico e agente doppiogiochista della storia. Questa è una storia di lealtà, fiducia e tradimento. Il profondo tradimento di Philby, scoperto al culmine della Guerra Fredda, ha portato allo smembramento dell'intelligence britannica e americana".

Cast e personaggi

La serie TV sarà interpretata da:

Guy Pearce - Kim Philby;

- Kim Philby; Anna Andresen - Aileen Philby;

- Aileen Philby; Damian Lewis - Nicholas Elliott;

- Nicholas Elliott; Lucy Akhurst - Elizabeth Elliott;

- Elizabeth Elliott; Anna Maxwell Martin - Lily Thomas;

- Lily Thomas; Adrian Edmondson - Sir Roger Hollis;

- Sir Roger Hollis; Stephen Kunken - James Jesus Angleton;

- James Jesus Angleton; Nicholas Rowe - Sir Anthony Blunt;

- Sir Anthony Blunt; Monika Gossmann - Galina;

- Galina; Karel Roden - Col. Sergei Brontov;

- Col. Sergei Brontov; Gershwyn Eustache Jnr - Dott. Robert Thomas;

- Dott. Robert Thomas; Anastasia Hille - Flora Solomon;

- Flora Solomon; Edward Baker-Duly - Ian Fleming;

- Ian Fleming; Jennifer Marsala - Iris;

- Iris; Radoslaw Kaim - Konstantin Dmitrievich Volkov.

Episodi e data di uscita

Una Spia tra Noi sarà composta da 6 episodi, che debutteranno su Sky e NOW a partire dal 17 luglio.

Episodio 1x01: Boom-ooh-yatatatah

A seguito della fuga di Kim Philby in Russia, il suo più caro amico e collega nei servizi segreti inglesi, Nicholas Elliott, finisce sotto inchiesta.

A seguito della fuga di Kim Philby in Russia, il suo più caro amico e collega nei servizi segreti inglesi, Nicholas Elliott, finisce sotto inchiesta. Episodio 1x02: The Admiral's Glass

L'investigatrice capisce che Elliott non rivelerà mai niente di importante in un interrogatorio convenzionale, così inizia a manipolarlo per ottenere informazioni.

L'investigatrice capisce che Elliott non rivelerà mai niente di importante in un interrogatorio convenzionale, così inizia a manipolarlo per ottenere informazioni. Episodio 1x03: Allegory of the Catholic Faith

Philby inizia a capire che il KGB non si fiderà mai del tutto di lui ora che si trova a Mosca: la sua carriera di spia per i russi è ormai finita.

Philby inizia a capire che il KGB non si fiderà mai del tutto di lui ora che si trova a Mosca: la sua carriera di spia per i russi è ormai finita. Episodio 1x04: Vodka

Elliott riesce a far innervosire Blunt e a mandarlo nel panico, così ha modo di seguirlo verso un misterioso appuntamento nel cuore della notte.

Elliott riesce a far innervosire Blunt e a mandarlo nel panico, così ha modo di seguirlo verso un misterioso appuntamento nel cuore della notte. Episodio 1x05: Snow

Elliott e Lily pensano che non ci si possa fidare proprio di nessuno, e cercano di muoversi velocemente per raggiungere Blunt prima di chiunque altro.

Elliott e Lily pensano che non ci si possa fidare proprio di nessuno, e cercano di muoversi velocemente per raggiungere Blunt prima di chiunque altro. Episodio 1x06: No Man's Land

Lily costringe Elliott a ricordare molto più di quando avrebbe voluto riguardo a Philby. Mesi dopo, Elliott riceve una lettera dal suo vecchio amico.

Trailer

Di seguito, il trailer rilasciato dai canali ufficiali di Sky.