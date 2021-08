Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 01 agosto 2021

Gli amanti del piccolo schermo non possono che gioire di un agosto così ricco di nuove serie TV e stagioni!

Molte sono, come sempre, le uscite targate Netflix, ma anche le altre piattaforme di streaming non hanno lasciato sguarnito il tabellone delle proposte televisive.

Anche per questo mese abbiamo rinnovato la nostra lista di tutte le serie TV e nuove stagioni in uscita in Italia. La terremo costantemente aggiornata, vi invitiamo dunque a visitare periodicamente questa sezione per non perdere gli ultimi cambiamenti.

Per le prime uscite mondiali vi rimandiamo al relativo articolo.

Ultimo aggiornamento: 05/08/2021 - 19:54.

Lunedì 2 agosto

Martedì 3 agosto

Olivia - Forte come la Verità - Canale 5

Giovedì 4 agosto

Venerdì 6 agosto

Domenica 8 agosto

Grand Hotel - Intrighi e Passioni (3° stagione) - Canale 5

Lunedì 9 agosto

Le Avventure di Snoopy (2° stagione) - Apple TV+

Helen Dorn (3° parte della 1° stagione) - Rai 2

Martedì 10 agosto

Colpevoli (3° stagione) - Rai 2

Mercoledì 11 agosto

Giovedì 12 agosto

Slasher (4° stagione) - Netflix

Venerdì 13 agosto

Sabato 14 agosto

Domenica 15 agosto

Heels - StarzPlay

Mercoledì 18 agosto

Giovedì 19 agosto

The Good Fight (5° stagione) - TIM Vision

Venerdì 20 agosto

Domenica 22 agosto

Bulletproof (3° stagione) - Sky Investigation/NOW

Lunedì 23 agosto

Mercoledì 25 agosto

Giovedì 26 agosto

Venerdì 27 agosto

Sabato 28 agosto

Work in Progress - Sky Atlantic/NOW

Lunedì 30 agosto

The White Lotus - Sky Atlantic/NOW

Martedì 31 agosto

