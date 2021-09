Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

"Ci sono così tante domande che le persone potrebbero farti, ma se dici la verità, conosci già le risposte".

Grande successo di pubblico negli Usa per il medical drama The Good Doctor, che si rivela come una delle serie TV rivelazione dal suo debutto nel 2017, anche grazie all'attore britannico Freddie Highmore (Bates Hotel) e alla sua grande interpretazione. Sono risultati di ascolti talmente grandi da superare anche show come The Big Bang Theory e arrivare al rinnovo per una quinta stagione dalla ABC.

Trama e cast

Lo show narra le vicende di Shaun Murphy (Freddie Highmore), un giovane medico specializzando in chirurgia, affetto da autismo e dalla sindrome del savant, nato in una cittadina del Wyoming, dove ha vissuto un’infanzia complessa. Sotto la guida del suo mentore, il Dottor. Aaron Glassman (Richard Schiff), deciderà così di trasferirsi e di unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia di San Jose, il St. Bonaventure Hospital, nella California del Nord.

La quarta stagione si è conclusa con il successo della missione chirurgica in Guatemala. Claire (Antonia Thomas) ha accettato il lavoro in Guatemala, mentre Audrey (Christina Chang) ha confessato di soffrire di PTSD e si è aperta ad una nuova relazione. Nel frattempo Lea (Paige Spara) ha scelto di restare a San Jose e ha chiesto a Shaun (Freddie Highmore) di sposarla. Infine, Morgan (Fiona Gubelmann) e Alex (Will Yun Lee) si sono reciprocamente confessati amore.

Nella quinta stagione si vedrà il protagonista mentre si interfaccia con nuove sfide, sia lavorative che personali. L'ospedale, inoltre, accoglierà un nuovo medico, il dottor Mateo Rendón Osma (Osvaldo Benavides), che potrebbe destabilizzare gli equilibri, venendo da un background completamente diverso.

Il cast è composto anche da: Hill Harper, Sheila Kelley, Asher Wolke, Jordan Allen.

Produzione e curiosità

Nel maggio del 2014 CBS Television Studios decide di sviluppare un remake della serie TV coreana Good Doctor, con Daniel Dae Kim (Lost) come produttore. Successivamente CBS decide di rinunciare al progetto, che passa a Sony Pictures Television. Le riprese dell'episodio pilota si sono tenute a Vancouver e il debutto della prima stagione è avvenuto a maggio nel 2017. Sebbene la serie TV sia ambientata a San Jose, in California, la vera San Jose è vista raramente.

Creata dallo sceneggiatore canadese David Shore (Dr. House), lo show, oltre a raccontare storie mediche avvincenti e riuscendo a miscelare tensione, emozioni e alcuni momenti più comici e rilassati, è universalmente apprezzato soprattutto per la sua rappresentazione realistica dell’autismo, ma soprattutto per il fatto di abbattere alcuni luoghi comuni.

Il primo episodio di The Good Doctor è stato visto da 11.22 milioni di telespettatori, diventando così il debutto di una serie drammatica più visto su ABC negli ultimi venti anni. In Italia il debutto su Rai 1 ha ottenuto 5.2 milioni di telespettatori, il miglior risultato per un programma sul piccolo schermo dal 2013 ad oggi.

Data di uscita e trailer

La quinta stagione di The Good Doctor sarà trasmessa su ABC dal 27 settembre. In Italia i nuovi episodi saranno disponibili su RaiPlay in concomitanza della loro messa in onda su Rai2. Successivamente, gli episodi saranno disponibili su NOW e Sky on demand quando la nuova stagione sarà trasmessa da FX.

Inoltre per vedere la quinta stagione su Amazon Prime Video bisognerà attendere la messa in onda sulla rete Rai e sulla rete FX. Le prime tre stagioni sono disponibili anche sulla piattaforma Netflix.

Ecco il trailer ufficiale: