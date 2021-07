Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

"Per me il successo non è solo vincere o perdere, è fare in modo che i ragazzi diano il meglio di loro stessi dentro e fuori dal campo".

Dopo un ottimo debutto che ha visto il titolo in cima ai programmi più visti su Apple TV+ negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Messico, Canada e Germania, il servizio streaming di Cupertino ha riconfermato la serie TV Ted Lasso per una seconda stagione.

Trama e cast

Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, un allenatore di football americano universitario del Kansas ingaggiato per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, la AFC Richmond, nonostante non alcun tipo di esperienza nel calcio. Nella seconda stagione le avventure della squadra di calcio e il suo allenatore continueranno tra risate e sfortune.

Nel cast tornano anche gli altri personaggi a cominciare da: Hannah Waddingham come Rebecca Welton, la proprietaria dell’AFC Richmond, Brendan Hunt che sarà il Coach Beard, assistente e amico di lunga data di Ted. Inoltre ci saranno: Nick Mohammed, Brett Goldstein, Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Cristo Fernández, Toheeb Jimoh, Kola Bokinni e James Lance.

Tra le new entry della seconda stagione, spicca Sarah Niles che interpreterà Sharon, una psicologa sportiva che lavora con l’AFC Richmond.

Produzione e curiosità

Ideata e interpretata da Jason Sudeikis, lo show ha riscosso grande successo con la prima stagione, assicurandosi anche la critica, con premi quali un Golden Globe Award nella categoria Miglior Attore Comico e uno Screen Actors Guild Award a Jason Sudeikis per la migliore interpretazione maschile in una serie comica. La serie TV ha anche ottenuto due Writers Guild Awards per la Migliore Nuova Serie e la Migliore Serie Comica, una nomination dalla Producers Guild of America per la Serie Comica.



Oltre ad essere protagonista, Sudeikis è anche produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence (Scrubs) attraverso la Doozer Productions, in associazione con la Warner Bros. Television e la Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Jeff Ingold è produttore esecutivo, mentre Liza Katzer è co-produttore esecutivo.

La serie TV è stata sviluppata da Jason Sudeikis insieme a Bill Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt, e si basa su format e personaggi preesistenti di NBC Sports.

Trailer e data di uscita

Composta da dodici episodi, la seconda stagione di Ted Lasso sarà disponibile sulla piattaforma streaming Apple TV+ a partire dal 23 luglio. Lo show sarà presentato in anteprima con due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Di seguito il trailer ufficiale: