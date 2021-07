Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dal North Carolina stanno per tornare su Netflix i Pogues e i Kooks, per una nuova stagione di Outer Banks.

La prima stagione - andata in onda lo scorso anno - ha riscosso subito un grande successo, soprattutto tra il pubblico più giovane. Amicizia, amore, avventura e mistero: c'è tutto in questo teen drama appassionante e originale.

Trama e cast

La serie è ambientata tra le spiagge sconfinate e le lagune insidiose di Outer Banks, una zona costiera del North Carolina dove vige una rigida divisione sociale tra la popolazione più benestante (i Kooks), solitamente stagionali che abitano nel quartiere Figure Eight, e la classe di lavoratori locali più umili (i Pogues), che vivono in una zona definita The Cut. Tra di loro, c'è John B che, insieme al suo gruppo di amici - JJ, Kie e Pope - cerca disperatamente di trovare il padre, disperso in un incidente in mare. La ricerca si trasforma in una incredibile caccia al tesoro: infatti, una leggenda che narra che da qualche parte a Outer Banks sarebbe conservato tantissimo oro, proveniente dalla Royal Merchant, una nave naufragata in quella zona oltre un secolo fa.

La storia è vera, e il tesoro esiste davvero, ma i pochi che ci credono, finiscono inevitabilmente nei guai.

Il cast è molto giovane e composto da attori alla prima esperienza importante.

John B. è interpretato da Chase Stokes ;

; Madison Bailey : interpreta Kiara detta Kie, molto amica di John B, anche se in realtà, essendo figlia di un ristoratore, potrebbe far parte anche lei del gruppo dei ricchi;

: interpreta Kiara detta Kie, molto amica di John B, anche se in realtà, essendo figlia di un ristoratore, potrebbe far parte anche lei del gruppo dei ricchi; Jonathan Daviss , interpreta Pope, un ragazzo molto sveglio e intelligente, la mente del gruppo;

, interpreta Pope, un ragazzo molto sveglio e intelligente, la mente del gruppo; Rudy Pankow , è JJ, amico fedele, bravissimo surfista e vicende familiari molto travagliate;

, è JJ, amico fedele, bravissimo surfista e vicende familiari molto travagliate; Charles Esten (Nashville) è invece Ward Cameron, il più ricco tra i ricchi, è praticamente il padrone della città.

(Nashville) è invece Ward Cameron, il più ricco tra i ricchi, è praticamente il padrone della città. Madelyne Cline (vista in qualche episodio di Stranger Things) è Sarah, figlia di Ward Cameron. Anche se fa parte dei Kooks, da piccola era molto amica di Kie, e ora si innamora di John B., regalandoci così uno dei baci più romantici delle serie TV degli ultimi anni.

Austin North , è Topper, ex ragazzo di Sarah, Kook in piena regola.

, è Topper, ex ragazzo di Sarah, Kook in piena regola. Drew Sterkey , interpreta Refe Cameron, fratello di Sarah. Che cerca in tutti i modi di ingraziarsi il padre, spesso combinando casini.

, interpreta Refe Cameron, fratello di Sarah. Che cerca in tutti i modi di ingraziarsi il padre, spesso combinando casini. Nella seconda stagione, si unirà al cast anche Elizabeth Mitchell (la Dottoressa Juliet Burke di Lost) che interpreterà Limbrey, una donna del luogo dalla personalità ambigua.

Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione, i ragazzi non solo sono stati in grado di scovare l'oro, ma hanno anche scoperto che la scomparsa del padre di John B è stata tutt'altro che casuale e che, non solo tutti gli incidenti misteriosi accaduti sono collegati tra di loro, ma che dietro c'è la mano di Ward Cameron, che cerca in tutti i modi di impadronirsi dell'oro.

La prima stagione finisce con John B, ricercato dalla polizia perché incastrato da Ward, che fugge insieme a Sarah verso le Bahamas (dove dovrebbe essere finito l'oro) con la Phantom, la barca del padre di JJ. Prima che la tempesta tropicale li colpisca, John B riesce a denunciare via radio le azioni di Ward, che viene arrestato. Subito dopo la tempesta, la coppia è data per dispersa in mare. In realtà, vengono recuperati da una nave cargo diretta a Nassau, ma nessuno sa che sono sopravvissuti.

Curiosità

Di recente, il creatore della serie - Jonas Pate - ha dichiarato di avere in mente una trama che possa svilupparsi per almeno quattro o cinque stagioni.

Lo show ha avuto dei guai legali: infatti, Netflix è stata citata in giudizio da un professore del North Carolina, Kevin Wooten, che accusa i creatori della serie TV di aver plagiato il suo romanzo intitolato Pennywise: The Hunt for Blackbeard's Treasure!.

I due protagonisti, Chase Stokes e Madelyne Cline, dopo essersi conosciuti sul set, sono ora una coppia anche nella vita reale e hanno di recente confermato la loro relazione.

La scena romanticissima che abbiamo mostrato prima, è valsa anche un premio alla serie TV (MTV Award for Best Kiss), che ha anche vinto il People Choice Award come show preferito per il binge-watching del 2020.

Teaser trailer e data di uscita della nuova stagione

I nuovi episodi di Outer Banks verranno trasmessi, tutti insieme (come da tradizione di Netflix), il prossimo 30 luglio.

Dalle foto rilasciate di recente e dal trailer, si desume che a Outer Banks ci sarà innanzitutto un funerale. Le ipotesi più accreditate indicano che si possa trattare di una cerimonia dedicata a John B e Sarah, creduti morti (o molto più probabilmente, solo a Sarah). Anche i tre amici, Kie, JJ e Pope, piangono l'amico, incidendo il suo nome e l'anno di morte su un albero. In realtà, i due stanno benissimo e pare siano pronti a tornare a Outer Banks, così come noi!