Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo le prime immagini, è arrivato il primo full trailer della terza stagione di Outer Banks, che debutterà su Netflix tra poco più di due settimane.

La serie TV segue un affiatato gruppo di adolescenti locali (i "Pogues") nelle Outer Banks della Carolina del Nord. Dopo la loro fuga quasi mortale, la seconda stagione vede John B (Chase Stokes) e Sarah (Madelyn Cline) in fuga alle Bahamas.

Nuovi amici portano anche nuovi nemici mentre tornano sulle tracce dell'oro, mentre la posta in gioco per Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) e JJ (Rudy Pankow) aumenta. I 400 milioni di dollari sono ancora in gioco, ma la scoperta di un nuovo segreto riunirà il gruppo per una nuova missione?

La prossima stagione vedrà anche il ritorno di Austin North, Charles Esten e Carlacia Grant.

Secondo la sinossi ufficiale dei nuovi episodi, "I protagonisti, fuggiti dalla città natale, approderanno sulle riva di un’isola deserta dall’aspetto idilliaco, nella quale trascorreranno i giorni in maniera spensierata, pescando e nuotando. Le cose però precipiteranno drasticamente per John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, quando si ritroveranno ancora una volta coinvolti in una pericolosa caccia al tesoro. Senza soldi, lontani da casa, tra Ward e Rafe desiderosi di vendicarsi, e uno spietato Don caraibico che non si fermerà davanti a nessun ostacolo, i Pogue saranno soli contro il mondo e l'unica via d'uscita sarà restare uniti".

La terza stagione di Outer Banks verrà rilasciata su Netflix il 23 febbraio.