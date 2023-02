Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Per i Pogues le avventure sembrano non avere mai fine: mentre i fan di Outer Banks sono in trepidante attesa dell’imminente debutto del terzo ciclo narrativo, arriva l’annuncio che Netflix ha deciso di rinnovare la serie TV teen drama per una quarta stagione.

La notizia sembra essere stata confermata durante l’evento dal vivo “Poguelandia”, che si è recentemente svolto a Huntington Beach, in California.

“I Pogues si stanno godendo l'avventura di tutta la vita, e ora possiamo preparare ulteriori colpi di scena, con il viaggio che proseguirà nella quarta stagione di Outer Banks” - hanno così dichiarato i produttori esecutivi – “Un ringraziamento a Netflix, al nostro cast e a tutto il pubblico che hanno contribuito a realizzare tutto questo”.

Consapevoli che la storia è destinata a godere di un altro capitolo, non resta che attendere ora il prossimo 23 febbraio per poter intanto assistere agli episodi della terza annata.

