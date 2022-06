Outer Banks 3: le Ultime Aggiunte al Cast della Stagione inedita

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La terza stagione di Outer Banks ha ampliato il suo cast: Andy McQueen (Station Eleven), Fiona Palomo (Control Z) e Lou Ferrigno Jr (Stargirl) faranno infatti parte del prossimo lotto di episodi.

McQueen sarà Carlos Singh, intelligente, raffinato e spietato;

Palomo interpreterà Sofia, che desidera segretamente far parte della folla del country club. Simpatica e sbarazzina, inizia a stringere uno stretto legame con Rafe (Drew Starkey);

Ferrigno sarà Ryan, calmo, giovane e affamato, è il massimo ufficiale di sicurezza e tutore di Singh.

Outer Banks segue un affiatato gruppo di adolescenti locali (i "Pogues") nelle Outer Banks della Carolina del Nord. Dopo la loro fuga quasi mortale, la seconda stagione vede John B (Chase Stokes) e Sarah (Madelyn Cline) in fuga alle Bahamas.

Nuovi amici portano anche nuovi nemici mentre tornano sulle tracce dell'oro, mentre la posta in gioco per Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) e JJ (Rudy Pankow) aumenta. I 400 milioni di dollari sono ancora in gioco, ma la scoperta di un nuovo segreto riunirà il gruppo per una nuova missione?

La prossima stagione di Outer Banks vedrà anche il ritorno di Austin North, Charles Esten e Carlacia Grant.

Fonte: Deadline