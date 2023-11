Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 novembre 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

One Piece, il celebre manga creato da Eiichiro Oda, ha preso nuova vita attraverso l'adattamento live-action di Netflix. Mentre il materiale originale ha catturato l'attenzione di milioni di fan in tutto il mondo, il passaggio dal fumetto e dall'anime al formato serie TV pone inevitabilmente alcune domande. In questa terza e ultima parte, esploreremo le differenze chiave tra manga e anime di One Piece e la sua nuova incarnazione su Netflix.

Dopo aver analizzato in una prima e seconda parte le differenze tra la serie TV e il manga di Oda e il suo adattamento anime, proseguiamo con le ultime discrepanze.

Il primo incontro di Rufy e Arlong

L'episodio 6 del live-action introduce un cambiamento significativo alla trama rispetto al manga. Qui, vediamo Arlong (McKinley Belcher III) in un confronto diretto con Rufy al Baratie. Questo scontro si conclude con l'uomo-pesce che sconfigge Rufy e lo lancia in mare. Tuttavia, questo incontro diverge in maniera sostanziale dalle circostanze del manga e dell'anime: nel materiale originale, Arlong non era a conoscenza dell'esistenza di Rufy prima della loro battaglia ad Arlong Park, e non si serviva di Buggy per rintracciarlo. La loro battaglia avviene esclusivamente in quella location, rendendo la loro interazione nella serie TV una notevole differenza dalla storia originale.

Al Baratie, nel live-action, Rufy e la sua ciurma affrontano Gin e il suo gruppo di pirati, che nell'episodio precedente vengono sconfitti da Mihawk. Questo è un altro punto di divergenza dalla trama del manga, dove il gruppo di Krieg, dopo essere stato sconfitto da Mihawk nella Rotta Maggiore, torna al Baratie. Nel manga e nell'anime, dopo aver mangiato, i pirati di Krieg tentano di prendere il controllo del ristorante, portando a un conflitto in cui Rufy e gli altri intervengono per proteggere il Baratie.

Il passato di Nami

Tornando all'arco narrativo di Arlong Park, qui c'è un errore epocale.

Nello show di Netflix, il trattamento della storia di Nami e il suo rapporto con gli abitanti del suo villaggio differisce notevolmente dal manga e dall'anime. Nel materiale originale, gli abitanti del villaggio e Nojiko sono consapevoli del sacrificio fatto da Nami: la navigatrice raccoglie i soldi per il riscatto con l'intento di salvare il villaggio dalle grinfie di Arlong, e il suo villaggio finge di considerarla una traditrice per proteggerla. Il tatuaggio di Nojiko è un segno di solidarietà e supporto alla lotta di Nami, un gesto simbolico che rinforza il legame tra le due sorelle.

Nella versione live-action questa complessità viene notevolmente ridotta. I cittadini, inclusa Nojiko, non sono a conoscenza del sacrificio di Nami fino all'arrivo di Rufy. Questo cambio di narrazione rimuove uno strato importante di profondità emotiva dalla storia di Nami. La rivelazione che il suo intero villaggio era a conoscenza e supportava segretamente il suo sacrificio è un momento potente nel manga e nell'anime, e la sua omissione nel live-action altera significativamente la percezione dei cittadini e la portata dell'azione di Nami.

Un altro elemento che non trova spazio nella versione live-action è la visita di Garp a Coco Village, un dettaglio che non fa parte di questo arco narrativo nella serie televisiva.

Questi cambiamenti, in particolare l'omissione della consapevolezza del villaggio riguardo all'obiettivo di Nami, hanno portato a una ricezione meno positiva da parte dei fan. Si tratta di una modifica che non solo riduce la complessità del personaggio, ma anche quella dell'intero villaggio, trasformando un momento cruciale di solidarietà e sacrificio in una narrativa superficiale.

Don Kreig al Baratie

Nello spettacolo di Netflix, l'arco narrativo del Baratie presenta significative differenze rispetto al manga e all'anime, in particolare nella gestione dei personaggi e degli eventi. Nella versione originale, i pirati di Don Krieg si dirigono verso il Baratie per confrontarsi con Rufy e la sua ciurma. Tuttavia, nel live-action, la rappresentazione dei pirati di Don Krieg e il loro coinvolgimento con il Baratie subiscono un cambiamento sostanziale: in realtà Mihawk elimina i pirati di Don Krieg in una location diversa e, inoltre, non si avvicinano nemmeno al Baratie.

Questa modifica elimina l'introduzione originale di Mihawk, che nel materiale fonte non era stato chiamato da Garp per dare la caccia a Rufy.

Un altro aspetto rilevante riguarda Don Krieg, la cui caratterizzazione nel live-action differisce notevolmente. Nel manga e nell'anime, la sua tentata presa di controllo del Baratie è un momento cruciale, ma su Netflix questo viene solo accennato con un breve cameo in cui viene sconfitto da Mihawk. Questa scelta narrativa riduce la complessità emotiva e le motivazioni dietro la decisione di Sanji di rimanere al Baratie e, successivamente, di unirsi all'equipaggio di Rufy.

Inoltre, il live-action omette il coinvolgimento di Sanji nel combattimento tra Zoro e Mihawk. Nel manga e nell'anime, questo scontro gioca un ruolo chiave nel rafforzare la determinazione di Sanji nel perseguire i suoi sogni di trovare l'All Blue. La decisione di escludere Sanji da questo momento critico potrebbe privare il personaggio di un'importante crescita emotiva, riducendo l'impatto di questo evento chiave.

Mancano dei pezzi (e che pezzi!)

Ci sono tantissimi personaggi totalmente omessi dal live-action a causa di limiti di tempo e problemi di budget: Hachi, Gaimon, Jango, Johnny e Yosaku, i pirati di Usopp, Momoo e molti altri, come interi archi narrativi.

Hachi

Nel manga e nell'anime, Hatchan - spesso chiamato con il suo soprannome, Hachi - è il primo ufficiale di Arlong. Mentre Zoro brandisce tre spade contemporaneamente, Hachi può brandirne sei ed è conosciuto come il secondo miglior spadaccino originario dell'Isola degli Uomini Pesce.

Come sappiamo, Hachi fugge dopo il conflitto ad Arlong Park e diventa il soggetto di uno dei mini-archi del manga. Più avanti, nella saga di Sabaody - in cui la sua natura di uomo-pesce diventa il fulcro dell'intero arco - e dopo il Time Skip, Hachi diventa un personaggio molto importante.

Anche se c'è un personaggio accreditato come "Hachi/Angry Fishman" nell'episodio sette della serie TV, non è lo stesso personaggio del manga.

Logue Town no, ma la scena del barile sì

Anche la conclusione della stagione ha subito delle modifiche: una delle differenze più importanti riguarda la scelta di trasporre la scena del barile, che nel manga si verifica dopo la visita a Loguetown. Nella serie TV, però, la ciurma non visita Loguetown.

Questa scelta potrebbe essere più un ritardo che un'omissione, dato che vengono date indicazioni di una futura collaborazione tra Alvida e Buggy e all'arrivo del Capitano Smoker, tutti elementi chiave di Loguetown.