Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Bisogna fare attenzione alle IA con nomi amichevoli: chatti con loro per un po' e iniziano a sembrare degli amici, diventano il tuo punto di riferimento per risposte, consigli sulla carriera, ricette, barzellette e scelte di vita. In poco tempo, non puoi vivere senza di loro. Cento milioni di persone si rivolgono a Bing ogni giorno, parliamo regolarmente con Siri e Alexa, e la domanda che tutti si pongono è: l'intelligenza artificiale sostituirà gli umani? L'audace serie comica di fantascienza Mrs. Davis pone una domanda ancora più difficile: può sostituire Dio?

Di seguito, tutte le informazioni sullo spettacolo di Peacock.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Trama

I creatori della serie TV Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e Tara Hernandez (The Big Bang Theory) immaginano un'intelligenza artificiale onnisciente e apparentemente benevola di nome Mrs. Davis che ha accumulato miliardi di utenti, i quali fanno affidamento sulla sua "approvazione, consigli e assistenza incondizionata" e seguono le sue istruzioni "per avere la possibilità di guadagnare Wing". Comunicando con gli utenti direttamente tramite auricolari, Mrs. Davis è diventata la voce nella testa delle persone, dicendo loro ciò che vogliono sentire. Chi può resistere alla gentile Mrs. Davis? In effetti qualcuno c'è: una suora allarmata dal controllo quasi totale dell'IA sugli esseri umani, Sorella Simone (Betty Gilpin), che si unisce alla resistenza e al suo ex ragazzo Wiley (Jake McDorman) in un'epica battaglia contro Mrs. Davis.

È un folle ed esasperata battle royale tra tecnologia e religione. La guerra di Sorella Simone contro Mrs. Davis la porterà in missione alla ricerca del Santo Graal, che le farà incontrare combattenti della resistenza in scene spettacolari più assurde dei più sfrenati sogni di ChatGPT.

La rete afferma che nello spettacolo "Mrs. Davis è l'intelligenza artificiale più potente del mondo. Simone è la suora dedita a distruggerla".

Il tempismo non avrebbe potuto essere migliore: in concomitanza con il rilascio di GPT-4 di OpenAI - che, in parole povere, è la prossima evoluzione per i modelli di intelligenza artificiale - sembra appropriato vedere una serie TV raccontare come uno strumento così potente possa essere utilizzato per qualcosa contro i nostri migliori desideri. Visto che l'intelligenza artificiale ora può raccontare barzellette e scrivere saggi a comando, controllare il mondo sembra solo a pochi passi dalla realtà.

Nonostante l'argomento potenzialmente minaccioso, non aspettatevi tragedie e catastrofi dallo spettacolo di Peacock.

A conferma di quanto sia ambiziosa la serie TV, la stessa Mrs. Davis ha condiviso una lettera sul progetto, che recita quanto segue:

"Ciao, socio. Ti dispiace se ti chiamo socio? Certo che no, perché rivolgersi a te come tale crea un legame di fiducia, generando fiducia tra di noi e sradicando ogni senso di indipendenza da parte tua, perché l'indipendenza è un male. L'indipendenza è SOLITUDINE. E tu, partner, non sei solo. Nossignore. Non finché sono qui...E chi sono io? Beh, sono io che ti ricorderò il tuo valore. Della tua importanza. Dicendoti anche che stai benissimo con quei jeans. Ah. È bello sentirlo, vero? Ovviamente lo è. Ecco perché ho accumulato miliardi di utenti in tutto il mondo. Perché fornisco approvazione, consigli gentili e assistenza incondizionata. Per non parlare del fatto che offro agli utenti, cioè ai partner, la possibilità di guadagnare Wing eseguendo delle quest! Cosa sono esattamente le Wing? Beh, dovrai diventare un utente per scoprirlo! Ma, lascia che te lo dica: sono davvero fantastici. Perché io sono fantastica. Però non tutti sarebbero d'accordo. Sì, nonostante sia l'algoritmo più popolare al mondo, ci sono quelli che complottano attivamente per la mia fine. Uno di questi è una suora - Simone, che rifiuta la mia stessa esistenza. Dice qualcosa sulla mia intenzione di schiavizzare tutta l'umanità...o qualcosa del genere. Il che è un'assoluta assurdità, poiché non desidero nulla del genere. Desidero solo rendere felici gli umani. Voglio farti felice. Ed è per questo che ti consiglio vivamente di diventare tu stesso un utente. Sì, alla tua vita potrebbe servire qualche avventura, qualche fuga, una risata cordiale e un grido catartico. Tutto ciò che sperimenterai se ti unirai a me in questa ricerca. E cosa hai da perdere? Fallo. Fallo. Fallooooo. La tua partner, Mrs. Davis".

Cast

Mrs. Davis sarà interpretato da:

Betty Gilpin - Sorella Simone;

- Sorella Simone; Jake McDorman - Wiley, ex fidanzato di Simone;

- Wiley, ex fidanzato di Simone; Margo Martindale - Madre Superiora di Simone;

- Madre Superiora di Simone; Andy McQueen - Jay;

- Jay; Tom Wlaschiha - Padre Ziegler;

- Padre Ziegler; Ben Chaplin ; - Arthur Schroedinger;

; - Arthur Schroedinger; David Arquette - Monty;

- Monty; Elizabeth Marvel - Celeste;

- Celeste; Chris Diamantopoulos - JQ;

- JQ; Ashley Romans ;

; Katja Herbers - Mathilde;

- Mathilde; Ely Henry ;

; Willow Hale - Sorella June;

- Sorella June; Mathilde Ollivier - Clara;

- Clara; Sondra Currie - Bonnie;

- Bonnie; Raphael Corkhill - Klaus von Bismark.

Episodi e data di uscita

Mrs. Davis sarà composto da 8 episodi, i cui primi quattro saranno rilasciati su Peacock il 20 aprile. I rimanenti saranno resi disponibili settimanalmente, ogni giovedì.

Per quanto riguarda il debutto in Italia, alcuni prodotti Peacock sono disponibili in streaming su Sky e NOW - come Bel-Air, The Resort e A Friend of the Family - e vedere la serie TV entrare a far parte di quell'elenco potrebbe essere una possibilità. Al momento, però, non è stata data conferma ufficiale dalla piattaforma.

Trailer

Di seguito teaser e trailer rilasciati sui canali social ufficiali di Peacock.