Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 05 aprile 2023

È dai tempi di Alias che non vediamo Jennifer Garner interpretare un ruolo investigativo o recitare in un thriller poliziesco. Ne L'Ultima Cosa che mi ha Detto l'attrice vestirà i panni della protagonista di una misteriosa trama thriller, rendendo il suo ritorno sul piccolo schermo più d'impatto che mai.

Il materiale originale

Uno degli adattamenti più emozionanti in arrivo nel 2023 è in arrivo su Apple TV+. L'Ultima Cosa che mi ha Detto è stato scelto da Reese Witherspoon per il suo club del libro a maggio 2021 – notoriamente tutte le scelte del Reese's Book Club tendono a diventare bestseller – quindi non è stata una sorpresa quando è stato rivelato che la star di Hollywood aveva opzionato il libro dell'autrice Laura Dave.

Il libro, che ha vinto il premio GoodReads 2021 per la categoria Mystery & Thriller, è incentrato su Hannah, una donna il cui marito, Owen, scompare misteriosamente, ma non prima di averle lasciato un messaggio per "proteggere lei". Quel "lei" si riferisce alla figlia di Owen - figliastra adolescente di Hannah - Bailey. La storia segue Hannah mentre tenta di svelare la verità dietro l'improvvisa morte di suo marito.

Basato sull'omonimo romanzo best-seller di Laura Dave, i sette episodi de L'Ultima Cosa che mi ha Detto sono stati creati da Josh Singer, con Dave come co-creatrice.

Di seguito, tutte le informazioni note sulla serie TV.

Trama

Hannah è assolutamente innamorata di suo marito, Owen. In effetti, sembra che abbiano un matrimonio perfetto, finché lui non scompare inaspettatamente nel nulla.

Prima di scomparire, Owen riesce a far passare di nascosto un messaggio ad Hannah: proteggila. Sa esattamente a chi si riferisce il biglietto: la figlia adolescente di Owen, Bailey, che ha perso tragicamente sua madre da bambina. E che non vuole assolutamente avere niente a che fare con la sua nuova matrigna. Affatto.

Mentre le sue chiamate disperate a Owen rimangono senza risposta, il suo capo viene arrestato per frode e la polizia inizia a interrogarla, Hannah si rende conto che suo marito non è l'uomo che pensava fosse.

Bailey potrebbe essere la chiave per scoprire la vera identità di Owen? E, se le due donne lavorano insieme, riusciranno a capire perché è scomparso?

Come potremmo aspettarci, a Bailey non piace molto Hannah, il che rende le cose più difficili e complicate. Ma in qualche modo, sono d'accordo sul loro obiettivo comune: trovare Owen. E più cercano di avvicinarsi alla verità, più la trama si infittisce con più domande che risposte.

"Tuo marito non è chi pensa di essere", viene avvertita Hannah, spingendola a rispondere nell'unico modo in cui farebbe chiunque in questa situazione: "Perché lo fai sembrare una mente criminale?".

Mentre Hannah e Bailey si uniscono per scoprire la verità, è chiaro che sono in un "imminente pericolo".

Cast e produzione

L'Ultima Cosa che mi ha Detto sarà interpretato da:

Jennifer Garner - Hannah;

- Hannah; Nikolaj Coster-Waldau - Owen;

- Owen; Angourie Rice - Bailey;

- Bailey; Aisha Tyler - Jules;

- Jules; Augusto Aguilera - Grady;

- Grady; Geoff Stults - Jake;

- Jake; John Harlan Kim - Bobby.

A dicembre 2020 Julia Roberts è stata annunciata come protagonista della serie TV, ma a novembre 2021 è stata sostituita - a causa di conflitti di programmazione - da Jennifer Garner sia come star che produttrice.

Tra i produttori esecutivi figurano Laura Dave, Josh Singer, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Olivia Newman e Merri Howard, mentre della regia si sono occupati Olivia Newman, Deniz Gamze Ergüven, Daisy Von Scherler Mayer e Lila Neugebauer.

Le riprese sono iniziate il 3 maggio 2022.

Episodi, data di uscita e trailer

L'Ultima Cosa che mi ha Detto sarà presentato in anteprima mondiale il 14 aprile su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio rilasciato ogni venerdì, fino al 9 maggio.

Di seguito il video pubblicato sui canali social ufficiali.