Data di pubblicazione: 8 ore fa

Benvenuti a Kitzbühel - in Austria - dove la neve è molto fredda e il dramma è scottante. Il dramma in questione è quello che avviene in Kitz, la nuova serie TV tedesca ambientata nella reale e pittoresca località sciistica austriaca di Kitzbühel.

La produzione di Kitz è di Odeon fiction.

La nuova serie televisiva queer è stata diretta da Maurice Hübner e Lea Becker, prodotta da Vitus Reinbold e scritta da Nikolaus Schulz-Dornburg in collaborazione con Daniela Baumgärtl, Janina Dahse, Tanja Bubbel e Korbinian Hamberger.

La sinossi

Un anno dopo la tragica morte di suo fratello, la diciannovenne nativa di Kitzbühel, Lisi, entra nel mondo decadente dell'élite monegasca, che si reca alle stazioni sciistiche di lusso ogni stagione per festeggiare. Presto la giovane protagonista - intenzionata a vendicare Joseph - scatena una vera e propria valanga in grado di svelare le verità dietro una facciata di glamour, denaro ed edonismo, portando insieme ad essa, alcune conseguenze inevitabili.

Il cast

I protagonisti della serie TV sono:

Valerie Huber è Vanessa von Höhenfeldt, influencer e ape regina dell'élite che si reca in vacanza a Kitzbühel. L'aspirante attrice ama essere al centro dell'attenzione e ha un debole per i cioccolatini Mozartkugel;

è Vanessa von Höhenfeldt, influencer e ape regina dell'élite che si reca in vacanza a Kitzbühel. L'aspirante attrice ama essere al centro dell'attenzione e ha un debole per i cioccolatini Mozartkugel; Felix Mayr è Joseph Madlmeyer, il fratello defunto di Lisi, attorno alla cui morte, si annodano le vicende degli altri personaggi;

è Joseph Madlmeyer, il fratello defunto di Lisi, attorno alla cui morte, si annodano le vicende degli altri personaggi; Sofie Eifertinger è Lisi Madlmeyer, un'aspirante stilista che ha rifiutato una borsa di studio per una scuola di design a Londra dopo la tragica morte di suo fratello maggiore, Joseph, a Capodanno. Ora barista per ricchi e potenti che accorrono al resort di lusso, Lisi ha escogitato un piano per vendicarsi delle persone che ritiene responsabili della morte del fratello;

è Lisi Madlmeyer, un'aspirante stilista che ha rifiutato una borsa di studio per una scuola di design a Londra dopo la tragica morte di suo fratello maggiore, Joseph, a Capodanno. Ora barista per ricchi e potenti che accorrono al resort di lusso, Lisi ha escogitato un piano per vendicarsi delle persone che ritiene responsabili della morte del fratello; Bless Amada è Dominik Reid, il devoto leccapiedi di Vanessa e un appassionato di motori che sogna di diventare un designer di auto da corsa;

è Dominik Reid, il devoto leccapiedi di Vanessa e un appassionato di motori che sogna di diventare un designer di auto da corsa; Zoran Pingel è Kosh Ziervogerl, l'emarginato del gruppo, poiché ha pubblicato una foto di Vanessa senza il suo consenso e lei gli serba rancore per un anno intero. Appare allegro all'esterno - schietto e sfacciatamente sereno della sua omosessualità - ma, all'interno, è scosso da una tragedia;

è Kosh Ziervogerl, l'emarginato del gruppo, poiché ha pubblicato una foto di Vanessa senza il suo consenso e lei gli serba rancore per un anno intero. Appare allegro all'esterno - schietto e sfacciatamente sereno della sua omosessualità - ma, all'interno, è scosso da una tragedia; Ben Felipe è Hans Gassner, il più caro amico di Lisi che diventa anche il suo partner in crime nel tentativo di abbattere l'élite di Monaco.

Di seguito, invece, il cast regular:

Tatjana Alexander è Mitzi Madlmeyer;

è Mitzi Madlmeyer; Souhaila Amade è Antonia;

è Antonia; Florence Kasumba è Regine Forsell;

è Regine Forsell; Johannes Zeiler è Georg Madlmeyer;

è Georg Madlmeyer; Steffen Wink è Ferdinand von Höhenfeld;

è Ferdinand von Höhenfeld; Alexander Gaida è Basto;

è Basto; Andreas Pietschmann è Conny Breidenbacher;

è Conny Breidenbacher; Wolf Bachofner è Arnold Gassner ;

è Arnold Gassner Simone Fuith è Helma Gassner.



Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

La prima stagione di Kitz sarà composta da sei episodi, che faranno il loro debutto su Netflix il 30 dicembre 2021.