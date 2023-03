Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Gli esseri umani hanno fatto molta strada nella loro esistenza, dalle scimmie agli umani intelligenti, dal gareggiare per il potere alla creazione di una società pacifica e democratica attraverso la tecnologia moderna. Tuttavia, mentre progrediamo, perdiamo di vista ciò che ci fornisce una casa: la Terra. Diverse previsioni suggeriscono che il nostro pianeta sarà distrutto a causa di catastrofici cambiamenti climatici, o forse di una guerra nucleare, ma nonostante ciò continuiamo imperterriti a distruggerlo poco a poco.

Extrapolations, il nuovo spettacolo in arrivo su Apple TV+, interpreta appropriatamente questo dilemma. Apparentemente, i creatori volevano garantire che il maggior numero possibile di spettatori comprendesse il messaggio inviato dalla serie TV, quindi hanno inserito nel cast attori di spicco come Tobey Maguire, Kit Harington, David Schwimmer e Maryl Streep.

La serie TV è entrata in fase di sviluppo nel 2020, mentre le riprese sono iniziate a ottobre 2021 e concluse all'inizio del 2022. A occuparsi della scrittura, della produzione e della regia è stato Scott Z. Burns, noto per aver lavorato al film del 2011 Contagion. Burns si rivela uno scrittore efficace con storie che attingono a veri questioni globali che sono i principali argomenti narrativi in progetti importanti con cast di spicco. Extrapolations rientra perfettamente nella stessa categoria della pellicola, e promette una narrazione approfondita riguardo alla problematica più urgente del cambiamento climatico.

Di seguito, tutte le informazioni note.

Trama

L'imminente serie antologica porta gli spettatori nel prossimo futuro, dove il cambiamento climatico ha causato il caos nella vita quotidiana delle persone, che ora vogliono vivere in un mondo diverso dalla Terra, la quale sta cambiando più velocemente della popolazione. Nonostante l'uomo possieda una migliore tecnologia, che consente di raccogliere energia dal Sole, curare il cancro e persino mettere piede su Marte, un ciclo irrisolvibile di problemi sembra crescere quotidianamente.

In molti hanno accettato il loro destino, credendo che il riscaldamento globale segnerà la fine della civiltà, mentre altri stanno ancora lavorando duramente per sviluppare nuove tecnologie per aiutarli a sopravvivere.

Secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Extrapolations è una tonificante serie limitata che introduce un futuro prossimo in cui gli effetti caotici del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Otto storie intrecciate sull'amore, il lavoro, la fede e la famiglia esploreranno le scelte intime che cambiano la vita, e che devono essere fatte quando il pianeta sta cambiando più velocemente della popolazione. Ogni storia è diversa, ma la lotta per il nostro futuro è universale. Siamo abbastanza coraggiosi da diventare la soluzione alla nostra rovina prima che sia troppo tardi?".

La serie TV racconterà storie diverse attraverso vari personaggi, collegati tra loro, che vivono in un mondo che si ritrova di fronte ai drastici risultati del cambiamento climatico. Verranno inoltre espressi importanti commenti sulla crisi climatica in corso, la quale influisce sul nostro pianeta e sul nostro benessere, e saranno esplorate le prospettive in relazione alle conseguenze del cambiamento climatico. Che si tratti di scienziati, civili, élite, bambini o leader politici, la serie rappresenterà una forte posizione sulla necessità di un'azione efficiente per salvare il mondo e l'umanità.

Cast e personaggi

Extrapolations sarà interpretato da un cast formidabile:

Episodi e data di uscita

Extrapolations sarà costituito da 8 episodi, di cui sono stati rivelati i titoli - tranne uno:

2037 Whale Fall - titolo da annunciare -

Face of God The Explosion Lola The Going Away Party Newcomen-2070

La serie TV debutterà su Apple TV+ con i primi tre episodi venerdì 17 marzo, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 21 aprile.

Trailer

