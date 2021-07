Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 18 giugno 2021

"Central Park, It's a haven, it's a jewel".

Central Park è una sitcom con ampi intermezzi musicali e dalla forte impronta ecologista. Il messaggio è chiaro: salva il parco e salverai il mondo.

Trama e cast voce

La famiglia Tillerman lavora e vive intorno a Central Park. Il loro compito è difendere ad ogni costo il verde della grande area protetta anche diventando dei veri e propri super eroi. Tante sono le minacce che incombono contro il celebre parco di New York, ma nessuna è più pericolosa della miliardaria Bitsy Brandenham che vuole distruggerlo per trasformarlo in un enorme centro condominiale.

Nei nuovi episodi la famiglia Tillerman continua a navigare vivendo e prendendosi cura del parco. Molly (Emmy Raver-Lampman - The Umbrella Academy) vive le prove e le problematiche dell’adolescenza, Cole (Tutuss Burgess) è sfidato da un momento davvero imbarazzante a scuola, Paige (Kathryn Hahn) continua a inseguire la storia di corruzione del sindaco e Owen (Leslie Odom Jr.) si destreggia nella gestione del parco, del suo staff e della sua famiglia. Nel frattempo, Bitsy Brandenham (Stanley Tucci - Il Diavolo Veste Prada) si avvicina sempre più al suo obiettivo sinistro di reclamare la proprietà di Central Park, con Helen (Daveed Diggs - Snowpiercer) al suo fianco che continua sempre a chiedersi se Bitsy l’abbia inserita o meno nel suo testamento. Il tutto raccontato attraverso gli occhi del buffo e goffo violinista Birdie (Josh Gad - Modern Family).

Produzione e curiosità

Creata da Josh Gad, Loren Bouchard e Nora Smith, Central Park è la prima serie animata originale della piattaforma Apple TV+. Destinata inizialmente alla FOX, che ne aveva ordinato lo sviluppo ma aveva deciso poi di cestinarla, la serie è stata proposta ad altri servizi streaming quali: Netflix, Hulu e appunto il servizio di Apple, che si è aggiudicata il prodotto, ordinando da subito due stagioni.

Nel giugno del 2020, sulla scia delle proteste del movimento Black Lives Matter, i produttori della serie animata hanno annunciato che la caucasica Kristen Bell (Veronica Mars) non sarebbe stata più la doppiatrice di Molly Tillerman, un personaggio birazziale, sostituita dall'attrice Emmy Raver-Lampman.

Ciascun episodio della serie TV include diversi brani musicali originali eseguiti dal cast. Solo la prima stagione include ben 48 canzoni originali. Queste sono state scritte da numerosi compositori e artisti, inclusi Elyssa Samsel e Kate Anderson (Frozen: Le Avventure di Olaf).

Trailer e Data di Uscita

I primi tre episodi della seconda stagione di Central Park debutteranno il 25 giugno, mentre gli altri verranno rilasciati a cadenza settimana ogni venerdì su AppleTV+.