Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Proseguiamo con American Born Chinese la nostra rubrica delle migliori serie TV uscite nel 2023 secondo Mad for Series.

Questa serie originale Disney+, basata sull'acclamata graphic novel di Gene Luen Yang, segue il viaggio di Jin Wang, un adolescente cinoamericano che affronta le complessità dell'identità culturale e dell'accettazione. Lo spettacolo combina quindi abilmente elementi di teen drama, fantasy e kung fu in un'esperienza coinvolgente.

Uno dei punti di forza della serie è la sua originalità: American Born Chinese non si limita a raccontare una storia di un adolescente che cerca di trovare il suo posto nel mondo, ma esplora anche temi più profondi come l'identità, l'accettazione e il pregiudizio. Il tutto mantenendo un equilibrio tra umorismo, azione e narrazione toccante; affronta inoltre l'identità cinoamericana in un modo realistico ed emotivamente riconoscibile mettendo in mostra le sfide affrontate dagli immigrati nell'integrarsi nella società americana, evidenziando la loro forza e resilienza di fronte alle avversità. La serie riesce a trattare questi temi in modo originale e coinvolgente, senza mai scadere nel moralismo.

Ciò che arricchisce questa serie TV è l'esplorazione di importanti temi sociali, con la trama che intreccia la mitologia cinese con i dilemmi moderni, offrendo uno sguardo unico sulla ricchezza della cultura cinese e sulla complessità di crescere con un’identità biculturale.

Lo show unisce elementi di fantasy, dramma e commedia, cosa che non solo lo rende incredibilmente coinvolgente, ma consente una narrazione versatile in grado di affrontare una vasta gamma di temi, dall'adolescenza al patrimonio culturale.

American Born Chinese è una testimonianza del potere della televisione nel collegare culture ed esplorare temi universali, rendendola una serie TV che ha qualcosa da offrire a tutti.