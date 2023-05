Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Fresca della sua vittoria agli Oscar come migliore attrice per Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh (vista anche in Star Trek: Discovery, The Witcher: Blood Origin e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) è pronta a tornare con un altro ruolo importante in American Born Chinese - basato sull'omonima graphic novel di Gene Luen Yang.

Il materiale originale

American Born Chinese proviene dall'autore e fumettista Gene Luen Yang, con la collaborazione del fumettista Lark Pien. Il libro segue le vite interconnesse di tre personaggi e si è guadagnato lodi per i suoi temi complessi.

Pubblicato nel 2006 da First Second Books, è stato finalista ai National Book Awards 2006 nella categoria Young People's Literature. Ha vinto inoltre numerosi premi: nel 2007 il Michael L. Printz Award e l'Eisner Award per il Best Graphic Album: New, il Publishers Weekly Comics Week come miglior fumetto dell'anno, il San Francisco Chronicle come miglior libro dell'anno, e molti altri.

La storia di American Born Chinese consiste in tre racconti apparentemente separati, che sono legati insieme alla fine del libro.

La prima trama è l'interpretazione contemporanea di Yang della leggenda cinese del Re Scimmia, personaggio del classico romanzo cinese del XVI secolo Journey to the West. L'autore sostituisce il Buddha della storia originale con una divinità influenzata dai cristiani Tze-Yo-Tzuh. Nel corso della storia, il Re Scimmia non è soddisfatto di sé stesso e cerca continuamente di diventarne un'altra versione. Diventa quindi più grande, assumendo una forma più umana. Dopo essere stato rifiutato da una cena tra Dei, abbatte ogni divinità che è stata inviata per fermarlo, diventando sempre più forte a ogni uccisione. Le divinità minori supplicano l'essere più potente del mondo, Tze-Yo-Tzuh, di fermare il Re Scimmia. Tze-Yo-Tzuh cerca di aiutare il Re Scimmia ad accettare sé stesso, ma quando egli si rifiuta di farlo, Tze-Yo-Tzuh lo imprigiona sotto una montagna di rocce. Un monaco di nome Wong Lai-Tsao viene inviato da Tze-Yo-Tzuh in missione per portare tre pacchi a ovest e per andare a prendere il suo discepolo, il Re Scimmia, nel suo viaggio. Trovandolo imprigionato sotto la montagna di rocce, lo libera, convincendolo a tornare alla sua forma originale. La seconda trama segue un figlio di immigrati cinesi di nome Jin Wang. La sua famiglia si trasferisce dalla Chinatown di San Francisco in un sobborgo, dove va a scuola solo con un'altra studentessa asiatica, Suzy Nakamura. Gli insegnanti e gli altri studenti della scuola ignorano la sua cultura cinese. Jin lotta con la sua identità e inizia a rifiutarla, finché non incontra un nuovo studente asiatico, Wei-Chen. Wei-Chen è un immigrato taiwanese appena arrivato negli Stati Uniti, e lui e Jin diventano migliori amici. Wei-Chen inizia a frequentare Suzy Nakamura, che si unisce al gruppo di amici. Jin inizia invece a frequentare Amelia Harris, una ragazza caucasica della sua classe, ma il suo amico Greg chiede a Jin di non chiederle più di uscire perché sentiva che lei aveva bisogno di proteggere la sua immagine. Jin lo percepisce come un attacco personale a causa della sua razza. Arrabbiato e confuso, bacia Suzy e i due amici litigano. Quella sera, Jin pensa alla lite che ha avuto con Wei-Chen, e si convince che se lo meritasse. Quella notte, Jin fa un sogno su una donna cinese che aveva incontrato quando era più giovane e che gli aveva detto che poteva essere tutto ciò che voleva, se fosse stato disposto a rinunciare alla sua anima. Si sveglia quindi la mattina dopo, si guarda allo specchio ed è diventato un ragazzo caucasico, e decide di cambiare il suo nome in Danny. La terza trama segue Danny, un ragazzo "tutto americano" di 16 anni, e suo cugino cinese Chin-Kee, che ha visitato Danny ogni anno negli ultimi tre anni. Danny è imbarazzato da Chin-Kee, che è raffigurato come uno stereotipo razzista, con denti da coniglio e che parla un inglese decisamente semplificato. Alla fine di questa narrazione, viene rivelato che Chin-Kee è il Re Scimmia sotto mentite spoglie. Danny è invece Jin Wang, che si è "trasformato" in un ragazzo caucasico dopo che gli è stato impedito di inseguire la ragazza dei suoi sogni perché era cinese. Il Re Scimmia dice a Jin che suo figlio Wei-Chen è stato mandato a vivere tra i mortali per 40 anni, ma che non voleva più seguire le orme di suo padre nel servire gli umani dopo essersi ammalato per l'egocentrismo dei suoi compagni di classe. Da quel momento in poi Wei-Chen rifiutò le visite di suo padre, quindi il Re Scimmia iniziò invece a visitare Danny, usando il travestimento di Chin-Kee per ricordare a Jin la sua eredità e convincerlo a superare ogni stereotipo negativo. Jin si riconcilia quindi con Wei-Chen, e accetta finalmente la sua identità cinese.

Di seguito, tutte le informazioni sull'adattamento di Disney+.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Trama

Ovviamente, l'adattamento modifica alcune cose rispetto al libro, come lo scambio del personaggio di Chin-Kee con Freddie Wong, un personaggio stereotipato di una sitcom degli anni '90. Lo spettacolo aggiungerà anche alcune figure mitologiche extra, come la Guanyin di Yeoh, per espandere il lato mitico della storia. Tuttavia, dovrebbe mantenere il tema più importante del libro, ovvero l'esplorazione della razza, le lotte e le esperienze degli immigrati e dei loro figli.

La serie TV racconta la storia di Jin Wang, un adolescente cinese-americano che lotta con la sua identità in una società americana prevalentemente bianca. Lo spettacolo porta gli spettatori in un viaggio alla scoperta di sé, mentre Jin impara a navigare tra le complessità del suo background culturale e le aspettative di coloro che lo circondano. Quando incontra uno studente straniero di nome Wei-Chen, si ritrova coinvolto in una battaglia tra gli Dei della mitologia cinese.

Il più predominante degli Dei è un personaggio chiamato il Re Scimmia. Questo personaggio è stato introdotto per la prima volta - come dicevamo poco sopra - nel folklore cinese nel romanzo del XVI secolo Journey to the West. Alcune storie vedono il Re Scimmia praticare il Kung-Fu, ma la storia più comune racconta di come rifiuti di accettare sé stesso, in particolare la sua forma fisica.

Lo spettacolo è una storia che esplora molteplici temi: si parla di stereotipi, etnia, discriminazioni, identità, appartenenza, bullismo, negazione e affermazione di sé stessi, rendendolo un'aggiunta importante al catalogo di Disney+.

Secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Basato sull'omonima graphic novel di Gene Luen Yang, American Born Chinese racconta le prove e le tribolazioni di un normale adolescente americano la cui vita è cambiata per sempre quando fa amicizia con il figlio di un Dio mitologico. Questa è la storia della battaglia di un giovane uomo per la propria identità, raccontata attraverso la famiglia, la commedia e il Kung-Fu".

Cast e personaggi

American Born Chinese vedrà come protagonisti:

Ben Wang - Jin Wang, l'adolescente americano i cui genitori sono immigrati da Taiwan e che sta lottando per la sua identità sociale e culturale;

- Jin Wang, l'adolescente americano i cui genitori sono immigrati da Taiwan e che sta lottando per la sua identità sociale e culturale; Michelle Yeoh - Guanyin, una zia senza pretese che aiuta suo nipote Wei-Chen a superare le sfide del liceo americano mantenendo la sua identità segreta di onnipotente bodhisattva buddista;

- Guanyin, una zia senza pretese che aiuta suo nipote Wei-Chen a superare le sfide del liceo americano mantenendo la sua identità segreta di onnipotente bodhisattva buddista; Yeo Yann Yann - Christine Wang, la mamma di Jin. Una donna volitiva e supponente con uno spirito furbo, ama profondamente la sua famiglia;

- Christine Wang, la mamma di Jin. Una donna volitiva e supponente con uno spirito furbo, ama profondamente la sua famiglia; Chin Han - Simon, il padre di Jin. È un padre e un marito laborioso e devoto;

- Simon, il padre di Jin. È un padre e un marito laborioso e devoto; Daniel Wu - Sun Wukong "il Re Scimmia", il leggendario e onnipotente Dio della mitologia cinese che entra nel nostro mondo alla ricerca di suo figlio;

- Sun Wukong "il Re Scimmia", il leggendario e onnipotente Dio della mitologia cinese che entra nel nostro mondo alla ricerca di suo figlio; Ke Huy Quan - Freddy Wong, un personaggio immaginario di una popolare sitcom della metà degli anni '90;

- Freddy Wong, un personaggio immaginario di una popolare sitcom della metà degli anni '90; Jim Liu - Wei-Chen, l'amico di Jin, un adolescente appena arrivato negli Stati Uniti. Il suo comportamento dolce nasconde il mistero più profondo della sua vera identità;

- Wei-Chen, l'amico di Jin, un adolescente appena arrivato negli Stati Uniti. Il suo comportamento dolce nasconde il mistero più profondo della sua vera identità; Sydney Taylor - Amelia, un'amichevole ragazza americana, compagna di classe per la quale Jin ha una cotta.

Tra i personaggi ricorrenti troviamo invece:

Stephanie Hsu - Shiji Niangniang;

- Shiji Niangniang; Hong Huifang - Volpe a nove code;

- Volpe a nove code; Poppy Liu - Principessa Iron Fan;

- Principessa Iron Fan; Ronny Chieng - monaco non convenzionale;

- monaco non convenzionale; Rosalie Chiang - Suzy Nakamura;

- Suzy Nakamura; James Hong - Imperatore di Giada;

- Imperatore di Giada; Lisa Lu - Ni Yang;

- Ni Yang; Jimmy O. Yang - Re Drago;

- Re Drago; Leonard Wu - Niu Mowang.

Produzione

Disney+ ha ufficialmente ordinato l'adattamento della graphic novel nel 2021, che è stato prodotto dalla Disney's 20th Television con Kelvin Yu e Charles Yu come sceneggiatori e produttori esecutivi, Melvin Mar e Jake Kasdan come produttori esecutivi e Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) come regista e produttore esecutivo. A febbraio 2022 è stato invece annunciato il cast.

Le riprese si sono tenute a Los Angeles dall'8 febbraio 2022 al 6 luglio dello stesso anno.

Episodi e data di uscita

American Born Chinese sarà costituito da 8 episodi - di cui non sono ancora stati annunciati i titoli - che debutteranno su Disney+ il 24 maggio.

Trailer

Di seguito, i trailer rilasciati dai canali ufficiali di Disney+.