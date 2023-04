Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale di American Born Chinese, nuova serie originale creata dal regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton.

Adattamento dell'omonima graphic novel di Gene Luen Yang del 2006, American Born Chinese è fortemente ispirata dalla mitologia cinese e racconta tre storie apparentemente sconnesse che si uniscono per esplorare temi di identità, cultura e famiglia. La 20th Century Television ha acquisito i diritti della graphic novel per l'adattamento in arrivo su Disney+.

Lo spettacolo - di cui sono stati resi noti i membri del cast e i personaggi - segue Jin Wang (Ben Wang), un adolescente che si destreggia tra la vita sociale del liceo e la vita familiare da immigrato. Quando Jin incontra un nuovo studente straniero (Jim Liu) il primo giorno di scuola, i loro mondi si scontrano mentre Jin viene coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi.

La serie TV sarà interpretata da Michelle Yeoh, Ben Wang, Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu e Jonathan Ke Quan.

American Born Chinese verrà rilasciato su Disney+ il 24 maggio.

Fonte: Comic Book