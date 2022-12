Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Uscita da pochissimo su Prime Video ha subito entusiasmato il pubblico: The Bad Guy, una chicca dal titolo anglofono ma tutta Made in Italy, che racconta una storia originalissima con un taglio umoristico dalle tinte un po' dark che ci ha conquistato.

Nino Scotellaro è un Pubblico Ministero che ha dedicato tutta la sua carriera alla lotta a Cosa Nostra. Quando però viene accusato ingiustamente di collusione con il boss Mariano Suro, sua nemesi, inizia il suo rocambolesco percorso verso la vendetta, che lo porterà ad essere ciò che tutti hanno ormai deciso che fosse: the Bad Guy, come il titolo della serie.

Non è una storia di mafia, non è una commedia e non è una crime story, ma è proprio questa difficoltà a definire i confini nei quali si staglia questa fiction, che piace e appassiona, episodio dopo episodio.

Nei panni del protagonista, c'è il perfetto Luigi Lo Cascio; al suo fianco Claudia Pandolfi, volto di Luvy Bray, moglie di Nino e avvocato di successo.

Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza e Fabrizio Ferracane, portano in scena rispettivamente Salvatore Tracina, Leonarda Scotellaro, Teresa Suro e Cataldo Silvio Maria Palamita.

Il boss Mariano Suro, infine, è interpretato da... No, non vogliamo svelarvelo, ma se avete amato la fantastica Boris, apprezzerete senz'altro la scelta!

Con The Bad Guy concludiamo la nostra rubrica 2022 sulle migliori serie TV uscite durante l'anno.

È tempo dell'ultima votazione, chi scegliete tra The Bad Guy, la serie italiana di Prime Video e Mo (qui trovate l'articolo dedicato), la commedia drammatica targata Netflix? Al via la votazione sui nostri canali social!

Appuntamento a domani con i risultati e la votazione finale che decreterà la migliore serie TV del 2022!