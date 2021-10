Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 9 ore fa

I fumettisti Bob Kane e Sheldon Moldoff nel 1956 crearono la prima versione di Batwoman, una delle eroine della DC Comics.

Dopo numerose versioni e modifiche del carattere originario, Caroline Dries ne adatta le vesti per il piccolo schermo in una serie TV in onda a partire dal 2019 sul canale The CW. Batwoman è ambientata nell' Arrowverse e racconta il percorso della nuova eroina, erede di Bruce Wayne. Dopo la scomparsa di uno dei più famosi degli eroi infatti, sua nipote Kate Kane prende su di sé la missione di rendere sicure le strade di Gotham City, diventando un nuovo faro nelle tenebre per tutti gli abitanti minacciati dalla criminalità e dall'oscurità.

La trama

La sinossi ufficiale del primo episodio - Mad As A Hatter - è la seguente: "Mentre Batwoman (Javicia Leslie) continua a tenere al sicuro le strade di Gotham e Batwing (Camrus Johnson) si unisce a lei nella lotta, Luke si rende presto conto di non riuscire a padroneggiare al cento per cento il costume. Nel frattempo, Sophie (Meagan Tandy) si gode pienamente la sua libertà mentre invece Alice (Rachel Skarsten) è irrimediabilmente imprigionata ad Arkham. Successivamente, quando Ryan fa visita ad Alice per chiedere spiegazioni sull’incredibile rivelazione – che la sua madre naturale è ancora viva – lui deve decidere se cedere e seguire il bianconiglio nella sua tana. Inoltre, nel momento in cui Mary (Nicole Kang) si prepara per l'attesa cerimonia di laurea, sente più che mai l’assenza della sua famiglia. Un ammiratore di Alice si imbatte in uno dei trofei di Batman scomparsi e tutti gli avvenimenti porteranno ad una laurea spaventosamente raccapricciante e ad una nuova partnership altrettanto scioccante".

Di seguito, le fotografie ufficiali della premiere.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il cast

Dei personaggi regolari sono confermati:

Javicia Leslie (Ryan Wilder);

(Ryan Wilder); Rachel Skarsten (Alice/ Beth Kane);

(Alice/ Beth Kane); Camrus Johnson (Luke Fox);

(Luke Fox); Nicole Kang (Mary Hamillton);

(Mary Hamillton); Meagan Tandy (Sophie Moore).

Le nuove aggiunte al cast saranno:

Robin Givens (Riverdale) è Jada Jet, l'amministratrice delegata della Jet Industries. Feroce nel cuore e negli affari, si tiene lontana dai ricordi difficili riguardanti il suo passato tra cui un bambino che aveva abbandonato in giovane età. Oggi è madre di un figlio impulsivo vero il quale ha un forte istinto di protezione;

Nick Creegan (Law & Order: Organized Crime) è Marquis Jet, il figlio di Jada e un playboy con uno stile di vita sfarzoso il quale vuole lasciare un'impronta a Gotham City. Tuttavia, a causa del suo comportamento scellerato, si è messo nei guai più volte trovando poi in Ryan un'anima simile;

Victoria Cartagena (Gotham) è Renee Montoya, un ex agente della polizia di Gotham che dirige la divisione Freaks. La sua missione è quella di ripulire Gotham anche se per farlo è davvero disposta a sacrificare tutto e tutti;

Bridget Regan (Jane the Virgin) è Pamela Isley/Poison Ivy, un’ex studentessa di botanica della Gotham University, descritta come una scienziata appassionata e brillante, che vuole rendere il mondo un posto migliore. I suoi piani cambiano quando un suo collega fa degli esperimenti su di lei, iniettandole diverse tossine estratte da alcune piante che la renderanno Poison Ivy: la famigerata villain di Batman. Batwoman ed il Bat Team dovranno prepararsi per il ritorno di Pamela, accecata dalla sete di vendetta.

La data d'approdo, gli episodi e il trailer

La prima e la seconda stagione di Batwoman contano rispettivamente venti e diciotto episodi. Fino a questo momento, sono noti soltanto i titoli di cinque episodi (Mad As a Hatter, Loose Teeth, Freeze, Antifreeze e A Lesson from Professor Pyg) e, supponendo che il terzo capitolo segua la direzione dei primi due, le puntate dovrebbero essere all'incirca venti.

Mad As a Hatter, la premiere della terza stagione, debutterà sul canale americano The CW mercoledì 13 ottobre.

Anticipazioni

Non è ancora stato trasmesso il primo episodio della terza stagione che The CW ha già rilasciato la sinossi per Loose Teeth: "Quando una nuova incarnazione di Killer Croc si riversa su Gotham inizia a accumulare cadaveri e così la nuova squadra di Batwoman (Javicia Leslie) e Alice (Rachel Skarsten) viene messa da subito alla prova. Ma Alice non è l'unica intrusione indesiderata nella vita di Ryan dato che Jada Jet (Robin Givens) si presenta alla Wayne Enterprises, insistendo per incontrare il nuovo CEO della società. La relazione tra Luke (Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang) è tesa per via del segreto che Luke sta mantenendo, mentre Sophie (Meagan Tandy) si ritrova a far parte della cerchia ristretta di Ryan".

Creato da Gerry Conway con illustrazioni di Don Newton e Gene Colan, Waylon Jones/Killer Croc è un nemico chiave della saga di Batman; nel film del 2016 di David Ayer - Suicide Squad - è stato interpretato dall'attore Adewale Akinnuoye-Agbaje. Non è ancora noto però, quale attore interpreterà il personaggio nello show.