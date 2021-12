Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

A cavallo del fedele destriero Tornado, Don Diego de la Vega è pronto ad indossare nuovamente il suo inconfondibile costume, pronto a sguainare la sua spada in difesa dei più deboli, firmando poi le sue imprese con l’iconica “Z” del nome del suo alter ego.

La Disney, dopo il celebre show di fine anni ’50 con Guy Williams, è infatti in procinto di riportare sul piccolo schermo Zorro, in una prossima serie TV che vede Wilmer Valderrama, conosciuto al pubblico per il ruolo di Nick Torres in NCIS – Unità Anticrimine, coinvolto in veste di produttore esecutivo e protagonista.

“Crescendo, Zorro è stato l'unico personaggio che mi ha fatto sentire, in quanto latino, di poter diventare un eroe” – ha così rivelato l’attore – “Da adulto e storyteller, ho diverse responsabilità in merito alle storie che contribuisco a creare. Collaborare con Disney per riportare Zorro in famiglia dopo 60 anni e ad aiutare altri bambini a comprendere di poter essere gli eroi dei loro racconti è un sogno che diventa realtà".

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, è intervenuto in merito al progetto, dichiarando: “Stiamo creando una nuova trasposizione di questo classico Disney, ambientato a Pueblo de Los Angeles e raccontato in uno stile da telenovela molto moderno, con personaggi e rapporti contemporanei e davvero ben caratterizzati, contrapposti all'azione, al dramma, alla suspense e all'umorismo dell'originale, iconico Zorro”.

Non resta quindi che attendere le prossime notizie, compresa una data d’inizio produzione.

Fonte: Collider