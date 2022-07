Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il sipario sembra che stia per calarsi per Your Honor. Durante una recente apparizione in un podcast, la star Bryan Cranston ha rivelato che la serie si concluderà dopo la seconda stagione, le cui riprese sono iniziate di recente.

Inoltre, è stato reso noto che Joey Hartstone, uno degli autori della prima stagione è subentrato come showrunner al posto di Peter Moffat, che ha deciso di non proseguire per ragioni familiari; Keith Machekanyanga è stato promosso a regular per la seconda stagione.

"Mi sto preparando per la seconda e ultima stagione di Your Honor, una serie limitata che ho realizzato per Showtime", ha dichiarato Cranston nel podcast. "Come mi hanno detto, ha ottenuto gli ascolti più alti di qualsiasi altra serie che abbiano mai avuto - e pertanto andremo avanti con un'altra stagione".

Basata sulla serie israeliana Kvodo, Your Honor segue i panni di Michael Desiato (Cranston), un importante e rispettato giudice di New Orleans. Quando suo figlio Adam uccide un ragazzo in un incidente, Michael lo incoraggerà a costituirsi, ma cambierà rapidamente idea quando scoprirà che il ragazzo morto è figlio di un boss mafioso, decidendo alla fine di insabbiare le prove. Questa decisione porterà a delle conseguenze tragiche, innescando una vera e propria spirale di violenza.

Your Honor è interpretato anche da Hunter Doohan, Hope Davis, Sofia Black-D’Elia, Isiah Whitlock Jr., Michael Stuhlbarg e Carmen Ejogo. La serie ha ottenuto il merito di stagione di debutto più vista nella storia di Showtime, con 6,6 milioni di spettatori settimanali.

La data della première della seconda stagione di Your Honor non è stata ancora annunciata, ma per ulteriori informazioni sulla prima stagione vi invitiamo a leggere la nostra guida completa!

Fonte: Comic Book