Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La serie TV drammatica criminale Your Honor è stata inizialmente annunciata come una serie limitata, ma dopo aver battuto i record di spettatori di Showtime con il suo avvincente debutto, ed essere attualmente il prodotto più visto, la rete statunitense ha deciso di rinnovare lo show per una seconda stagione.

Il vincitore dell'Emmy Bryan Cranston tornerà ad intepretare Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans il cui figlio adolescente è coinvolto in un intrigo ad alto rischio di bugie, inganni e scelte impossibili. Lo show si basa sulla serie TV israeliana Kvodo creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach.

Peter Moffat sarà showrunner e produttore esecutivo della seconda stagione che sarà composta da dieci episodi e la produzione dovrebbe iniziare all'inizio del prossimo anno in modo che la serie TV possa tornare su Showtime prima della fine del 2022.

Gary Levine responsabile di Showtime ha sottolineato il suo entusiasmo:

"Siamo rimasti sbalorditi da questa serie TV, dalla potenza della narrazione di Peter, dalla profondità della performance di Bryan e dalla reazione travolgente dei nostri abbonati. Quindi, insieme ai suoi milioni di fan, sto gridando allegramente per il rinnovo".

Oltre a Moffat, Your Honor è prodotta dai nominati agli Emmy Robert e Michelle King (The Good Wife) e Liz Glotzer (The Good Fight).

Per ulteriori informazioni sulla prima stagione vi invitiamo a leggere la nostra guida completa!

Fonte: Collider