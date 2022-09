Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo più di un anno dall'annuncio del rinnovo di Your Honor - la serie TV di Showtime interpretata e prodotta da Bryan Cranston - la rete americana ha annunciato la data di debutto del nuovo (e ultimo) lotto di episodi, che verranno rilasciati venerdì 9 dicembre.

Il nuovo capitolo è attualmente in fase di produzione, e sarà costituito da dieci episodi. Oltre a Cranston, il cast della serie include Michael Stuhlbarg, Hope Davis e Isiah Whitlock Jr., Rosie Perez, Margo Martindale, Amy Landecker, Lilli Kay, Keith Machekanyanga, Andrene Ward-Hammond, Jimi Stanton e Benjamin Flores Jr.

Basata sulla serie israeliana Kvodo, Your Honor segue i panni di Michael Desiato (Cranston), un importante e rispettato giudice di New Orleans. Quando suo figlio Adam uccide un ragazzo in un incidente, Michael lo incoraggerà a costituirsi, ma cambierà rapidamente idea quando scoprirà che il ragazzo morto è figlio di un boss mafioso, decidendo alla fine di insabbiare le prove. Questa decisione porterà a delle conseguenze tragiche, innescando una vera e propria spirale di violenza.

La prima stagione di Your Honor è disponibile in streaming su NOW.

Fonte: Variety