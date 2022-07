Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Rosie Perez (L'Assistente di Volo), vincitrice di un Emmy, sarà la protagonista insieme a Bryan Cranston della seconda e ultima stagione di Your Honor, rinnovata la scorsa estate.

L'attrice newyorkese, nominata anche all'Oscar per il suo ruolo in Fearless, interpreterà Olivia Delmont, una carismatica assistente del procuratore degli Stati Uniti che lavorerà per far cadere un'organizzazione criminale a New Orleans.

Originariamente impostata come una serie limitata, la nuova stagione vedrà il vincitore dell'Emmy Cranston tornare a interpretare il giudice di New Orleans Michael Desiato. Peter Moffat inoltre sarà di nuovo showrunner e produttore esecutivo.

Nella prima stagione il figlio di Desiato, Adam (Hunter Doohan), è coinvolto in un caotico gioco ad alto rischio di bugie, inganni e scelte impossibili. Il cast include anche Michael Stuhlbarg, Hope Davis, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr, Sofia Black-D'Elia e Keith Machekanyanga.

Basata sullo show israeliano Kvodo creato da Ron Ninio e Shlomo Mashiach, lo spettacolo statunitense è stato il debutto più seguito di sempre su Showtime con 6,6 milioni di spettatori settimanali.

La seconda stagione di Your Honor sarà composta da dieci episodi e potrebbe essere rilasciata a fine anno.

Fonte: Deadline