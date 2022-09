Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Iain Armitage è la star indiscussa di Young Sheldon, la serie TV spin-off di The Big Bang Theory che racconta l'infanzia del protagonista principale dello show, appunto Sheldon Cooper (Jim Parsons).

Nel corso di una recente intervista, il giovane attore ha confermato il fondamentale coinvolgimento di Parsons nella serie prequel:

"Ha lavorato principalmente per l'episodio pilota e nei primi due episodi della prima stagione. Faceva battute riguardanti cosa avrebbe fatto Sheldon, come agisce, pensa e si comporta. Il che è davvero interessante e fornisce una buona idea sul personaggio. È stato davvero utile, perché vuole mettere nella storia qualcosa di sé, per far sì che sembri il personaggio che conosci e ami".

Nel corso dei primi due anni Young Sheldon è andata in onda subito dopo la serie madre, fino al 2019 quando si è conclusa, e ha fatto i suoi passi da sola, sebbene non abbia mai avuto il successo della serie originale.

Creata da Chuck Lorre e Steve Molaro, Young Sheldon racconta la storia di un giovanissimo genio del Texas, Sheldon, che a 9 anni già frequenta il liceo, circondato da una madre molto religiosa e un padre coach di una squadra di football.

Le prime quattro stagioni di Young Sheldon sono disponibili su Netflix.