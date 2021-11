Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Un nuovo spot promozionale della quinta stagione di Young Sheldon rivela il cameo di Howard Wolowitz, conosciuto nella serie madre The Big Bang Theory. Interpretato da Simon Helberg per 12 stagioni nella sitcom di successo CBS, il personaggio era noto per il suo atteggiamento arrogante e lo strano senso dell'umorismo, per non parlare del suo rapporto inappropriato con sua madre. Mentre Sheldon (Jim Parsons) amava prendere in giro tutti i suoi amici, si è sempre concentrato su Howard perché non è un fisico e non ha un dottorato di ricerca come il resto dei suoi amici.

Il bullismo di Sheldon nei confronti di Howard è andato avanti per anni. Inizialmente, Howard era sulla difensiva, ma col tempo si è abituato.

Quando è stato inviato alla Stazione Spaziale Internazionale, il suo ego è salito alle stelle (letteralmente e metaforicamente): anche se Sheldon avesse continuato a prendersi gioco di lui, avrebbe semplicemente sottolineato che nel loro gruppo era l'unico ad essere stato nello spazio.

Nonostante i loro continui litigi, i due avevano una relazione solida. Quando la signora Wolowitz è morta, Sheldon ha offerto ad Howard autentiche parole di incoraggiamento. Ora, a quasi tre anni dalla conclusione di The Big Bang Theory, la CBS offre ai fan un aggiornamento sullo stato della relazione tra Howard e Sheldon.

Il promo del settimo episodio, intitolato An Introduction to Engineering and a Glob of Hair Gel, ci permette di capire il ruolo che Helberg interpreterà.

Fonte: Screen Rant