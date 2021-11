Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Durante il sesto episodio della quinta stagione di Young Sheldon, la versione adulta del protagonista ha rivelato perché nella serie madre si è sempre riferito al sesso col termine "coito".

Tutto è iniziato quando la sorella gemella Missy ha iniziato a fare alcune "domande scomode" in chiesa, cosa che ha spinto il Pastore Rob a suggerire a Mary e al pastore Jeff di parlare con i ragazzi della Scuola Domenicale degli uccelli e delle api. La discussione è stata infine annullata, ma il trambusto che ha causato ha insegnato a Sheldon che la sola menzione di "S-E-S-S-O" può devastare la società.

"Ogni cultura ha i suoi tabù", spiega lo Sheldon di Jim Parsons. “In Ucraina, è scortese fischiare dentro casa – e hanno ragione. Non sono un fan", ha sottolineato, rafforzando la sua politica del non fischiare citata per la prima volta nella seconda stagione di The Big Bang Theory. "Nella nostra società, qualsiasi discussione sulla riproduzione umana sembra essere così sconvolgente da causare il caos. Anche la parola 'sesso' provoca una reazione sgradevole. Pensavo che 'fornicare' potesse funzionare, ma sembrava troppo giudizioso".

È a quel punto che Sheldon, undicenne, ha preso il suo dizionario dei sinonimi per trovare un'alternativa, ed è allora che ha trovato la parola perfetta: "una parola così blanda e clinica che sarebbe impossibile offendersi".

Fonte: TVLine