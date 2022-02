Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La seconda stagione della sitcom NBC Young Rock tornerà il 15 marzo e, a un mese dal grande ritorno della serie TV, è stato rilasciato un trailer durante il Super Bowl.

La nuova stagione si concentrerà sul tempo in cui Dwayne "The Rock" Johnson ha giocato a calcio professionistico per i Calgary Stampeders come parte della Canadian Football League. Il sogno originale di Johnson era quello di diventare una star del calcio prima che gli infortuni lo portassero a dedicarsi al wrestling.

