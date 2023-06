Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Le avventure di Kitty Song Covey a Seoul non sono ancora finite: Netflix ha rinnovato XO, Kitty per una seconda stagione.

In XO, Kitty, l'adolescente Kitty Song Covey pensa di sapere tutto quello che c'è da sapere sull'amore. Ma quando si sposta dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, si renderà presto conto che le relazioni sono molto più complicate quando è in gioco il tuo cuore.

La prima stagione dello spin-off di To All The Boys ha ricevuto un caloroso benvenuto sulla piattaforma, con 72,1 milioni di ore visualizzate nei primi giorni di disponibilità. Da allora, ha mantenuto un posto nella Top 10 per quattro settimane.

La serie è interpretata da Anna Cathcart nei panni di Kitty Song Covey, insieme a Minyeong Choi (Dae), Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Peter Thurnwald (Alex), Yunjin Kim (Jina), Sarayu Blue (Trina), John Corbett (Dan Covey), Michael K Lee (Professor Lee), Jocelyn Shelfo (Madison) e Regan Aliyah (Juliana).

La commedia drammatica è uno spin-off ispirato alla popolare trilogia cinematografica e alla serie di libri bestseller di Jenny Han, che è anche la creatrice della serie TV e co-showrunner insieme a Sascha Rothchild.

Fonte: Deadline