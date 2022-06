Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Workin' Moms è una serie TV canadese distribuita da Netflix che racconta in maniera ironica la difficile vita di un gruppo di amiche e madri lavoratrici: Catherine Reitman (Kate), Jessalyn Wanlim (Jenny), Dani Kind (Anne) e Juno Rinald (Frankie) che ha lasciato il cast nel quinto capitolo e Enuka Okuma (Sloane), l'ultima arrivata.

Lo show ha raggiunto un clamoroso successo in moltissimi paesi tra cui ovviamente il Canada e sta per tornare con la settima stagione, che sarà anche la conclusiva.

"Lavorare ogni giorno, sia con i nostri brillanti scrittori che sul set con il nostro cast straordinario, o in post con il miglior team di produzione del settore, ha cementato in me l'importanza di raccontare storie che abbiano un significato, circondata da artigiani che lo sappiano trasmettere. Tuttavia, come per ogni racconto, ci deve essere un finale. E così, è con amore e gratitudine che sto annunciando la settima stagione come la nostra stagione finale. Il più grande ringraziamento ai nostri partner, CBC e Netflix, perché ci hanno permesso di realizzare un simpatico show che punta una torcia sugli angoli più bui della maternità. A quelli di voi che mi hanno fermato per strada, per condividere il vostro amore per lo spettacolo - vi vedo. Vi sento. E vi ringrazio.", ha dichiarato ufficialmente Catherine Reithman che oltre a vestire i panni della protagonista Kate Foster è anche creatrice della serie TV.

Grazie ad un teaser rilasciato dalla CBS, primo distributore dello show, sappiamo che: "Gli ultimi 13 episodi vedranno le donne affrontare i demoni del loro passato per andare avanti nel loro futuro. La maternità, le relazioni, e le scelte legate alla carriera saranno tutte messe in discussione. Dove le porteranno, chi eranoun tempo e dove sono dirette adesso. Mentre ci congediamo da Kate, Anne, Sloane, Jenny e Val, spetta a ciascuna di loro decidere l'impatto che lasceranno con il loro lavoro, i tratti che trasmetteranno ai loro figli, e alla fine, quanto ancora sono disposte ad essere delle madri lavoratrici".

Nel frattempo, il debutto della settima ed ultima stagione di Workin' Moms è previsto per l'inverno 2023.

Fonte: TVLine