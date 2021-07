Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 08 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quinta stagione della di Workin' Moms, andata in onda tra febbraio e aprile di quest'anno sul canale canadese CBC, sta per fare il suo debutto in Italia.

I nuovi episodi dell'apprezzato show saranno infatti disponibili a partire dal 15 giugno sulla piattaforma di streaming Netflix.

Andiamo dunque a fare un veloce riepilogo di tutte le informazioni note sugli episodi in uscita.

Dove eravamo rimasti?

La numero quattro è stata una stagione decisamente positiva per molti dei protagonisti, per altri invece si è trattato di un capitolo particolarmente tumultuoso.

Kate Foster (Catherine Reitman) è riuscita a gestire con maestria alcune situazioni difficili sul lavoro, a causa di un ritorno di fiamma con il suo ex, Mike Bolinski. Alla scelto suo marito (o almeno così pare).

Anne Carlson (Dani Kind) dopo le numerose difficoltà e i litigi con la figlia, ha imparato a collaborare con lei, scrivendo anche un libro che ha ricevuto l'approvazione del suo agente. Sfortunatamente, dato che la sua famiglia è rimasta a corto di soldi, si vede costretta a trasferirsi in un'altra città.

Jenny Matthews (Jessalyn Wanlim) ha cercato di reinventarsi quando ha capito che le donne nel suo ufficio non venivano pagate tanto quanto gli uomini. Sebbene fosse stata accusata dalla direzione di aver rubato del denaro, è riuscita a scendere a compromessi e potrebbe adesso persino ottenere un accordo vantaggioso.

Frankie Coyne (Juno Rinaldi), infine, sta per diventare di nuovo madre, dopo che Bianca (Tennille Read) la ha chiesto di essere "l'altra mamma" per il suo bambino.

E cosa ci aspetta? Le anticipazioni

I Carlson si trasferiranno veramente? In un breve filmato trapelato sul social network TikTok, vediamo le attrici Dani Kind, Catherine Reitman e Jessalyn Wanlim aggirarsi fuori dalla precedente abitazione dei Carlson, e sentiamo l'interprete di Anne dire: "ho riavuto la mia casa"!

È possibile dunque che il grande trasferimento della protagonista a Calgary non avvenga, oppure finisca col non funzionare.

Quale sarà il futuro lavorativo di Jenny? Possiamo aspettarci delle grande sorprese per questo personaggio, così come per Kate, la cui travagliata relazione con il marito verrà sicuramente approfondita.

Il cast: ritorno e new entry

Nella nuova stagione di Workin' Moms ritroveremo tutti i principali protagonisti dei precedenti capitoli:

Catherine Reitman - Kate Foster

- Kate Foster Dani Kind - Anne Carlson

- Anne Carlson Jessalyn Wanlim - Jenny Matthews

- Jenny Matthews Juno Rinaldi - Frankie Coyne

- Frankie Coyne Val Szalinsky - Sarah McVie

- Sarah McVie Sadie Munroe - Alice Carlson

- Alice Carlson Philip Sternberg - Nathan Foster

- Nathan Foster Ryan Belleville - Ryan Belleville

- Ryan Belleville Alex Mallari Jr. - Malcolm Cody Patrick

Tra le new entry troviamo invece Enuka Okuma, che interpreterà il dirigente editoriale Sloane Mitchell.

Il trailer e i dettagli sull'uscita

Purtroppo non è per ora disponibile il trailer doppiato della quinta stagione di Workin' Moms, possiamo però goderci quello in lingua originale pubblicato su Youtube dalla rete CBC.

Per tutte le altre uscite di Netflix e non solo, vi consigliamo di consultare la nostra pagina sulle prime TV mondiali e italiane.