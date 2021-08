Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il premio Oscar Tim Robbins è stato scelto come protagonista al fianco di Rebecca Ferguson nella prossima serie di Apple TV+ Wool, basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey. La serie, prodotta da AMC Studios, è stata creata dallo sceneggiatore Graham Yost e dal regista Morten Tyldum.

Wool è ambientata in un futuro in rovina e tossico, nel quale una comunità vive in un gigantesco silo sottoterra, che si estende per centinaia di piani. Lì, uomini e donne vivono in una società piena di regole che dovrebbe tenerli al sicuro. Robbins interpreterà Bernard, il capo della IT del silo; si unirà a Juliette (Rebecca Ferguson), ingegnere indipendente e laboriosa.

Lo show vede come produttori esecutivi Ferguson, Yost e Tyldum, l’autore Hugh Howey, Remi Aubuchon, Nina Jack e Ingrid Escajeda.

Durante la sua lunga carriera, Robbins ha ricevuto un Oscar e un Golden Globe come miglior attore non protagonista nel 2004 per la sua performance in Mystic River, oltre ad un riconoscimento al Cannes Film Festival nel 1992 per il suo ruolo in The Player. Recentemente ha lavorato a diverse serie TV, tra cui Castle Rock, Here and Now e The Brink, e comparirà nella serie di Amazon Prime Video The Power.

Oltre alla recitazione, nel 2019 ha presentato il suo documentario 45 Seconds of Laughter al Festival del Film di Venezia e al New York Film Festival. Ha inoltre diretto i lungometraggi Cradle Will Rock, Dead Man Walking e Bob Roberts.

Fonte: Deadline