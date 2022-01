Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Women on the Verge of a Nervous Breakdown, la commedia di successo di Pedro Almodóvar con Carmen Maura e Fernando Guillén, diventerà uno spettacolo Apple TV+.

Gina Rodriguez interpreterà Pepa Marcos, il ruolo originale di Maura nel film del 1988. L'attrice, oltre ad essere scritturata come protagonista, sarà anche produttrice esecutiva insieme alla partner Molly Breeskin.

L'adattamento del film sarà bilingue, un mix di inglese e spagnolo.

Almodóvar ha iniziato quindi la carriera anche nel piccolo schermo: oltre a lavorare sulla serie per Apple TV+, è impegnato con la prossima docuserie Not a Bride per Paramount+, che sta producendo con Penélope Cruz.

Fonte: Variety