Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Zachary Quinto sarà il protagonista di Wolf, un pilot di un medical drama della NBC nato dallo sceneggiatore e produttore Michael Grassi, dal produttore e regista Lee Toland Krieger e dal produttore esecutivo Greg Berlanti.

Wolf è ispirato ai libri The Man Who Mistook His Wife for a Hat e An Anthropologist on Mars di Oliver Sacks, e segue un neurologo rivoluzionario ed esagerato, il Dottor Oliver Wolf (Quinto), e il suo team di stagisti mentre esplorano l'ultima grande frontiera, la mente umana, mentre sono inoltre alle prese con le proprie relazioni e la loro salute mentale.

Il Dottor Wolf, a capo del reparto di neurologia al Bronx General, è un genio ossessivo. È attratto dalle persone che la società considera "diverse", e le aiuta a trovare speranza e uno scopo. Abbraccia le differenze piuttosto che sopprimerle.

Wolf cercherà sicuramente di prendere il posto di New Amsterdam, che ha recentemente concluso la sua corsa.

Non sono ancora noti ulteriori dettagli sul cast o sulla produzione della serie TV.

Fonte: Deadline