Wolf Like Me, la commedia drammatica con protagonisti Isla Fisher (Arrested Development) e Josh Gad, proseguirà la sua corsa: è stato infatti recentemente annunciato che il servizio streaming di Peacock ha deciso di rinnovare lo show per una seconda stagione.

La serie, che ha debuttato lo scorso gennaio con il primo ciclo di episodi, segue le vicende di Gary (Gad), un padre single che vive con la figlia undicenne Emma, entrambi ancora traumatizzati dalla perdita della moglie dell’uomo, e Mary (Fisher), una donna che gestisce una rubrica di consigli che ha un segreto che non riesce a condividere con nessuno.

Fra segni e coincidenze, l'universo unirà queste due persone per una ragione, ma il loro traumatico e doloroso vissuto potrebbe rischiare di allontanarli.

“Sono entusiasta di poter continuare la storia di Mary e Gary nella fase successiva della loro relazione, considerando che ora la posta in gioco non potrebbe essere più alta” - ha affermato Abe Forsythe, creatore dello show, nonchè produttore esecutivo e regista – “Sapere che abbiamo un pubblico interessato alle loro vicende, è un sogno che diventa realtà. La nostra troupe si sta già divertendo molto a proseguire quel che abbiamo imbastito con la prima stagione e non vedo l'ora che tutti lo vivano insieme ai nostri personaggi”.

“Siamo felicissimi che la storia d'amore unica e ad alto rischio di Wolf Like Me abbia raggiunto un così vasto numero di spettatori di Peacock” - ha dichiarato Susan Rovner, presidente dei contenuti di intrattenimento per NBCUniversal Television and Streaming –“Le interpretazioni, acclamate dalla critica, di Josh e Isla in questo amata e romantica dramedy sono state eccellenti e non vediamo l'ora di vedere cosa escogitano Abe Forsythe e i nostri partner di Made Up Stories ed Endeavour Content per la seconda stagione”.

