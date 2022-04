Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Nel cast di Willow, spin-off dell'omonimo film cult fantasy degli anni '80, ideato da George Lucas e diretto da Ron Howard, si aggiunge Rosabell Laurenti Sellers.

L'attrice italoamericana Sellers già apparsa in Game of Thrones, dopo aver partecipato a numerose produzioni seriali e cinematografiche in Italia, è stata ingaggiata dalla produzione per un ruolo ancora sconosciuto. La giovane attrice californiana ha lavorato con i fratelli Taviani e ha fatto parte della fiction Rai Una grande famiglia con Alessandro Gassman e Stefania Sandrelli.

Sellers amplia un cast composto dai già annunciati: Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Warwick Davis. Oltre alla più recente new entry, la prima attrice trans per Lucasfilm, Talisa Garcia, che dovrebbe interpretare la madre del personaggio interpretato da Revolori.

Lo show, che sarà ambientato anni dopo gli eventi del film, introduce nuovi personaggi nel regno incantato delle regine delle fate e dei mostri Eborsisk a due teste, e dà il benvenuto al suo eroe Willow Ufgood (Davis).

Proprio Warwick Davis ha recentemente dichiarato:

"Tutto in qualche modo è allineato quando abbiamo fatto il film Solo. Lo scrittore, Jon Kasdan, era un grande fan di Willow, è cresciuto guardandolo ed è una delle cose che lo ha ispirato a diventare uno sceneggiatore, così come suo padre. E poi Ron Howard è venuto a dirigere e Jon gli ha detto che era un grande fan di Willow e questo li ha fatti parlare. Quando ho lavorato in Solo, assomigliavo un po’ a Willow con i miei capelli lunghi come Weazel, e queste cose si sono unite. L’abbiamo portato a Disney+ ed erano entusiasti quanto noi e hanno dato il via libera alla serie".

Nonostante non sia stata ancora rivelata una precisa data d’uscita, il debutto sembra previsto per questo anno.

