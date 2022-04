Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Nuovi aggiornamenti in merito all’attesa Willow, la serie TV targata Disney+ che fungerà da sequel dell’omonimo cult cinematografico del 1988, con un nuovo membro che si è recentemente aggiunto al cast.

È stato infatti annunciato che Talisa Garcia prenderà parte al progetto, accingendosi così a divenire la prima attrice transgender a essere scritturata in una produzione della Lucasfilm.

Garcia, i cui crediti sono legati a show come Baptiste e The Girlfriend Experience, ricoprirà il ruolo di una Regina, che è inoltre la madre del personaggio interpretato da Tony Revolori (Flash Thompson della nuova trilogia di film dedicati a Spider-Man).

Lo show, che sarà ambientato anni dopo gli eventi del film, vedrà il ritorno di Warwick Davis nei panni del protagonista, oltre che la presenza di Ellie Bamber (Les Misérables), Ruby Cruz (Castle Rock), Erin Kellyman (The Falcon and The Winter Soldier) e Amer Chadha-Patel, mentre Stephen Woolfenden (Fate: The Winx Saga) si occuperà di dirigere il pilot.

Nonostante non sia stata ancora rivelata una precisa data d’uscita, il debutto sembra previsto per l’anno corrente.

Fonte: Comic Book