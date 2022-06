Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

HBO Max ha completato il cast della sua nuova serie TV Wild Life, in cui Izabella Alvarez vestirà i panni di Clara. Secondo quanto comunicato, sarà affiancata da Nadine Velazquez, Annie Funke, Nabeel Muscatwalla, Ava Lalezardeh, Brielle Barbusca, Cyrus Arnold, Jessi Case, Chrystal Campbell e Beau Minniear.

Wild Life segue un gruppo eterogeneo di adolescenti delle superiori che stanno lottando contro i loro problemi personali e sociali, trascorrendo le ore scolastiche dedicandosi al salvataggio di animali come parte di un percorso educativo alternativo. Gli animali in questo progetto avranno un ruolo chiave per la loro crescita personale e diventeranno fondamentali per affrontare i loro problemi interiori con gli amici e a casa.

Nadine Velazquez interpreterà la madre di Clara, che sta intraprendendo l'avventura di essere un genitore single;

interpreterà la madre di Clara, che sta intraprendendo l'avventura di essere un genitore single; Annie Funke sarà Bev, la direttrice del programma di recupero;

sarà Bev, la direttrice del programma di recupero; Nabeel Muscatwalla interpreterà Ponzi, un ragazzo del college;

interpreterà Ponzi, un ragazzo del college; Ava Lalezardeh sarà Ally, una studentessa molto competitiva e bramosa di ottenere successo in ciò che fa;

sarà Ally, una studentessa molto competitiva e bramosa di ottenere successo in ciò che fa; Brielle Barbusca sarà Teal, una studentessa disorganizzata e frenetica;

sarà Teal, una studentessa disorganizzata e frenetica; Cyrus Arnold sarà Hackett, un ragazzo molto sensibile e pacato;

sarà Hackett, un ragazzo molto sensibile e pacato; Jessi Case sarà Kaci, la nemesi di Clara;

sarà Kaci, la nemesi di Clara; Chrystal Campbell interpreterà Kelz, una diva troppo sicura di sé;

interpreterà Kelz, una diva troppo sicura di sé; Beau Minniear sarà Nino, il ragazzo scapestrato che si presenta sempre alle lezioni in ritardo.

Non conosciamo ancora la data di uscita, non ci resta che attendere ulteriori notizie.

