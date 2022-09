Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo le varie critiche alle scelte di cast per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e House of the Dragon, la star Whoopi Goldberg ha blastato chi ha commentato negativamente gli attori selezionati per le serie TV:

“Voglio iniziare dicendo che i personaggi non sono reali. Ok? La nuova serie de Il Signore degli Anelli e il prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, sono entrambi grandi successi, ma non esistono nel mondo reale. Ok? Non ci sono draghi, non ci sono hobbit. Mi stai dicendo che anche i neri non possono essere falsi? Non so se esiste un club hobbit, non so se protesteranno. Ma, gente, che problema avete?".

Goldberg ha ricordato inoltre ai troll che avrebbero "dato di matto" vedendo la nuova Sirenetta interpretata da Halle Bailey:

“Ci sono sirene di ogni tipo. E sai perché è possibile? Perché è il mondo che vorremmo vedere. Vorremmo vedere quante più persone rappresentate nella fantasia. Quindi tutti voi che avete problemi perché ci sono gli hobbit neri, trovate un lavoro! Siete concentrati sulle cose sbagliate".

Fonte: Deadline