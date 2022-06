Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

STARZ ha condiviso il primo trailer della nuova docuserie in tre parti sulla socialite diventata trafficante di sesso Ghislaine Maxwell, annunciando inoltre la data di debutto: Who Is Ghislaine Maxwell? sarà rilasciato sulla piattaforma di streaming venerdì 24 giugno.

Maxwell è stata condannata lo scorso dicembre con l'accusa di traffico sessuale legato al predatore Jeffrey Epstein.

Il documentario cercherà di scoprire come la figlia più giovane del magnate dell'editoria Robert Maxwell, istruita a Oxford, si sia trovata sotto processo per abuso sessuale. Epstein, con il quale avrebbe cospirato, è morto suicida in attesa di processo con accuse simili. Dopo la sua morte e prima del suo arresto, Maxwell è scomparsa prima che l'FBI la rintracciasse nel New Hampshire a luglio 2020.

"Ci siamo abituati alle storie di uomini che depredano giovani donne", ha affermato la produttrice esecutiva Dorothy Byrne. “La storia di Ghislaine Maxwell sconvolge e affascina perché era una donna che predava le giovani donne. Ha sfruttato il fatto di essere una donna di mezza età con un affascinante accento inglese per attirare giovani donne vulnerabili”.

Un po' di storia

La socialite britannica Ghislaine Maxwell, che ha guadagnato notorietà come ex fidanzata e compagna sociale del pedofilo Jeffrey Epstein, è stata giudicata colpevole da una giuria di New York per cinque capi d'accusa relativi al suo ruolo nell'abuso sessuale di ragazze minorenni.

Maxwell è stata ritenuta colpevole di cinque accuse federali: traffico sessuale di minori, trasporto di minori con l'intento di impegnarsi in attività sessuali criminali e tre accuse correlate a cospirazione.

La 60enne si era dichiarata non colpevole di tutte le accuse.

Epstein è morto suicida nell'agosto 2019 in attesa del processo. Sulla scia della sua morte, la pressione dell'opinione pubblica è aumentata per ritenere coloro che avrebbero potuto assisterlo - tra cui Maxwell e un gruppo di giovani donne che avrebbero lavorato sotto di lei - responsabili non solo delle sue azioni, ma anche dei propri ruoli.

Durante il processo di Maxwell, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Maxwell ed Epstein hanno cospirato per istituire un piano per attirare le ragazze in rapporti sessuali con Epstein a New York, Florida, New Mexico e nelle Isole Vergini americane. Quattro donne hanno testimoniato che Epstein ha abusato di loro e che Maxwell ha facilitato l'abuso e talvolta vi ha partecipato.

La difesa ha sostenuto che era un "capro espiatorio" per le azioni di Epstein.

Maxwell ora rischia fino a 65 anni di carcere.

Chi è Ghislaine Maxwell?

Nata nel 1961, la socialite britannica è cresciuta nell'idilliaca campagna dell'Oxfordshire ed è la figlia di Robert Maxwell, un magnate dell'editoria di origine ceca, nonché ex deputato britannico morto in circostanze misteriose - cadendo dal suo yacht di lusso vicino alle Isole Canarie nel 1991. Solo successivamente si scoprì che commise una massiccia frode contro i suoi dipendenti.

Secondo Roy Greenslade, che ha lavorato per Maxwell come editore del Daily Mirror all'inizio degli anni '90, Maxwell "adorava" Ghislaine, "in un modo totalmente diverso rispetto altri figli".

"Era un padre mostruoso", ricorda Greenslade. "Ha trattato tutta la sua famiglia molto male". Ma quando si trattava della più giovane dei suoi nove figli, Maxwell "la trattava in modo più clemente rispetto a come trattava gli altri".

Nella biografia del padre di famiglia, Maxwell: The Rise and Fall of Robert Maxwell and his Empire, Greenslade ricorda una sera in particolare: era seduto in un ufficio con Maxwell, e a un certo punto entrò la giovane figlia. Il padre rimproverò sua figlia per "correre sempre dei rischi, facendo cose stupide e pericolose" dopo aver avuto un incidente quasi fatale per essersi tuffata da una barca.

"Lei era abbastanza intelligente nel trattare con lui", spiega Greenslade, aggiungendo che parlava sempre dolcemente a suo padre in modo che lui non riuscisse a controbattere.

Dopo che Ghislaine se ne è andò, Greenslade racconta che Maxwell si rivolse a lui con un senso di orgoglio nella sua voce, dicendo: "Lei è come me". Questo, afferma Greenslade, indica perché forse era la sua preferita.

Un'inchiesta del 1991 ha stabilito che la morte di Robert Maxwell era dovuta a un attacco di cuore combinato con un annegamento accidentale. Tuttavia, alcuni credono che la morte di Maxwell sia stata un suicidio, dato il suo impero commerciale sull'orlo della rovina.

Ci furono solo complimenti, all'epoca, per il modo in cui Ghislaine è riuscita a gestire la tragedia familiare. "Le persone che erano lì in quel momento (quando Maxwell è morto), hanno detto che l'ha affrontata brillantemente", ha raccontato Greenslade. "Non ha versato una lacrima e si è occupata di parlare con la stampa".

Dopo la morte di suo padre, Maxwell si sarebbe trasferita negli Stati Uniti.

"Probabilmente è rimasta senza soldi", afferma Greenslade, nonostante molti ipotizzassero che si fosse assicurata un reddito da un fondo segreto.

Negli Stati Uniti, Maxwell ha vissuto una vita pubblica e ha socializzato in circoli esclusivi che includevano persone legate alla politica.

Secondo i resoconti di testimoni oculari, Maxwell è stata invitata al matrimonio della figlia del Presidente Bill Clinton, Chelsea Clinton. Tuttavia Bari Lurie, un portavoce di Chelsea, afferma che l'unico motivo per cui Clinton conosceva Maxwell era perché la socialite usciva con una sua amica.

Here’s Ghislaine Maxwell, by many accounts Jeffrey Epstein’s “pimp” and “groomer of girls” at Chelsea Clinton’s wedding. pic.twitter.com/leBUwqoWnT — Adam McKay (@GhostPanther) July 7, 2019

Maxwell è stata anche fotografata nel 2000 con Donald Trump e la sua futura moglie, Melania Trump, insieme a Epstein.

Maxwell era anche sullo sfondo della famigerata fotografia del principe Andréj, che la ritrae con le braccia intorno alla vita di una giovane donna di nome Virginia Roberts. Roberts sostiene di essere stata vittima di Epstein con l'aiuto di Maxwell, e di essere stata costretta a fare sesso con i suoi amici, incluso il principe, quando era ancora minorenne. Il principe ha negato enfaticamente di aver fatto sesso con Roberts, e afferma di "non ricordare che la fotografia sia mai stata scattata".

Nel 2012, Maxwell ha fondato un ente di beneficenza, il TerraMar Project, che ha cercato di incoraggiare la conservazione degli oceani. Tuttavia, l'organizzazione senza scopo di lucro ha cessato le attività a dicembre 2019, secondo i registri della Companies House del Regno Unito.

Lo stesso anno i pubblici ministeri federali di New York hanno aperto un'accusa penale accusando Epstein di aver gestito un giro di traffico sessuale tra il 2002 e il 2005 dove ha pagato ragazze di appena 14 anni per fare sesso con lui.

Tornando a noi, di seguito il trailer della nuova docuserie in arrivo su STARZ il prossimo 24 giugno.