Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Chadwick Boseman ha fatto il suo debutto nell'MCU in Captain America: Civil War nei panni di T'Challa, l'erede del regno di Wakanda, il quale viene spinto alla guida dopo la morte di suo padre. Ma la popolarità arriva con la sua interpretazione in Black Panther, così come in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (il suo ultimo film prima di morire di cancro nel 2020), che gli sono valsi ottimi giudizi da parte della critica.

Prima della sua morte l'attore aveva completato il suo lavoro in What If...?, serie animata che ha ottenuto recensioni generalmente positive da parte della critica e dal pubblico sia per le sue trame creative sia per le interpretazioni del cast.

Ma mentre i fan continuano a sentirne la mancanza, la famiglia di Chadwick Boseman ha da poco condiviso la propria reazione alla postuma nomination agli Emmy dell'attore per What If...?, utilizzando il suo account Twitter, definendola “un incredibile onore” e ringraziando la Television Academy per aver riconosciuto il suo lavoro nella serie TV.

What an incredible honor! Thank you to the @televisionacad for Chad’s posthumous #Emmys nomination for Outstanding Character Voice-Over for his roll in as T’Challa in the animated series #Whatif…? from @DisneyPlus and @MarvelStudios. pic.twitter.com/C9WfEyb0eI — Chadwick Boseman (@chadwickboseman) July 12, 2022

Se Boseman dovesse vincere, diventerebbe il secondo attore a ottenere un importante premio per la sua interpretazione dopo la sua morte, come accadde per Heath Ledger, che vinse l'Oscar per Il Cavaliere Oscuro nel 2009.

What If...? è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Screen Rant