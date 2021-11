Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Per chi ha pensato che What If...? si sia allontanato troppo dalle sue radici nel MCU, arrivano buone notizie: la prossima stagione dello show Disney+ sarà più legato al Marvel Cinematic Universe secondo Brad Winderbaum, dirigente di produzione e sviluppo della Marvel.

Durante un podcast, Winderbaum ha parlato delle prospettive di What If...?:

“Abbiamo annunciato la seconda stagione dello show, che è in fase di produzione. Stiamo iniziando a lavorare all'animazione per il primo episodio, che avrà più avventure con l'Osservatore, inizia ad avere più a che fare con l'MCU francamente, man mano che proseguiamo nel secondo capitolo".

La Marvel ha recentemente annunciato la nuova stagione dello show con un'immagine che ha svelato la data di uscita: il 22 marzo 2022.

Fonte: We Got This Covered